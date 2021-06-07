Визит Мацуева, обследование Кудряшова и ожидания Сафонова: как сборная России готовится к Евро

Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске в рамках подготовки к чемпионату Европы. К игрокам пришёл народный артист РФ, пианист Денис Мацуев. Он выразил уверенность, что подопечным Станислава Черчесова по силам обыграть не только Бельгию, но и любого другого соперника. Голкипер Матвей Сафонов поделился ожиданиями от предстоящего турнира, а защитник Марио Фернандес рассказал, как в его родной Бразилии будут следить за событиями Евро-2020.

«Между футболом и музыкой огромное количество пересечений»

Сборная России по футболу провела тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует 11 июня. Она началась в 11:30 по московскому времени на подмосковной базе в Новогорске. Защитник Фёдор Кудряшов эту тренировку пропустил: он занимался в тренажёрном зале по индивидуальной программе. Футболист получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Болгарией.

В Российском футбольном союзе (РФС) выразили надежду, что вопрос участия игрока «Антальяспора» в турнире решится в ближайшее время — после оценки динамики стартовой терапии.

Жена защитника, Анастасия Кудряшова, рассказала о его состоянии. По её словам, вероятнее всего, он пропустит первые два матча на групповом этапе.

«Вчера было обследование. Оно показало разрыв 0,6 см. Пропускаем две игры, это уже 100%, а 20-е число — под вопросом. В Санкт-Петербург ребята летят без него. У Феди будут двухразовые тренировки в Подмосковье. Он лечится, лежит со льдом, делаем физиопроцедуры — расписана каждая минута. Будем рассчитывать, что к 20-му числу поправится», — цитирует супругу футболиста Sport24.

Кроме того, во встрече с Болгарией повреждение получил и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов. Однако накануне его агент Павел Банатин поспешил заверить, что на данный момент у его клиента нет серьёзных проблем со здоровьем.

«У Дмитрия Баринова всё хорошо. Сегодня вечером сделают КТ, увидим результаты. Он себя хорошо чувствует, всё у него нормально. Обследование, конечно, будет. Но это больше перестраховка, чем что-то серьёзное», — рассказал агент игрока «Спорт-Экспрессу».

Уже сегодня полузащитник принял участие в тренировке национальной команды в общей группе.

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Тренировался вместе с партнёрами по команде и полузащитник Роман Евгеньев, ранее не попавший в заявку на чемпионат Европы. Футболист казанского «Рубина» Илья Самошников и голкипер «Зенита» Андрей Лунёв тоже работали в общей группе. Напомним, игроки могут быть дозаявлены на турнир до начала первого матча, если возникнет необходимость замены кого-либо из основного состава.

В понедельник Новогорск посетил необычный гость: поддержать подопечных Станислава Черчесова перед важнейшим турниром приехал народный артист РФ и известный футбольный болельщик Денис Мацуев. Он пообщался с игроками и дал совет, что им нужно делать, чтобы обыграть самого серьёзного соперника по группе B — Бельгию. По его словам, для этого необходимо чётко выполнять указания тренерского штаба.

«Я всегда говорю, что между футболом и музыкой огромное количество пересечений: музыканты — это футболисты, дирижёр — тренер, тренировка — репетиция, а матч — концерт. Поэтому я вижу по этой химии, которая здесь царствует, что всё идёт по плану», — цитирует Мацуева ТАСС.

rfs.ru

«Моя семья будет наблюдать за турниром особенно внимательно»

После тренировки вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своих ожиданиях от первой встречи Евро-2020.

«Надо привыкать немного. Но нужно просто делать работу, которую тебе дают. Никто не ждёт с Бельгией лёгкого матча, даже если Кевина Де Брёйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждёт», — передаёт слова Сафонова «Чемпионат».

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Предполагается, что первым номером сборной будет коллега Сафонова из «Динамо» Антон Шунин. Несмотря на это, футболист «Краснодара» подчеркнул, что вызов в национальную команду на столь значимое первенство — в любом случае ценный опыт.

«Быть первым номером на таком турнире — большая ответственность. Понимаю, что я должен быть готов к каждому матчу. Если понадобится моя помощь, то должен быть готов. Моя задача — готовиться, тренироваться и быть в форме. Выиграл конкуренцию за попадание на Евро? Я просто тренировался, это выбор тренера. В какой-то степени мне дали возможность почувствовать атмосферу, получить опыт на будущее», — пояснил Сафонов.

В свою очередь, защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что настроение у команды такое же, как перед домашним чемпионатом мира 2018 года: сборная хочет провести хорошую работу и быть готовой к старту соревнований. Кроме того, игрок рассказал о своём физическом состоянии после травмы.

«Моя травма? В ней нет ничего страшного. Отыграл 20 минут с Болгарией, чувствовал себя очень хорошо. Готов помогать команде на Евро. Это очень большой турнир, давление перед ним всегда присутствует», — пояснил Фернандес в беседе с «Матч ТВ».

Выходец из Бразилии также рассказал, как на его родине относятся к главному футбольному форуму Европы. По его словам, в Южной Америке следят за европейскими играми не менее пристально, чем за перипетиями чемпионата мира.

«Думаю, моя семья будет наблюдать за турниром особенно внимательно. Было бы здорово выиграть Евро. Счастлив, что у меня есть возможность выступать на таком турнире и играть за сборную России», — признался игрок.

Подопечным Станислава Черчесова предстоит провести два матча группового этапа — с Бельгией и Финляндией — на домашнем стадионе в Санкт-Петербурге. По мнению игрока ЦСКА, это станет для них хорошим подспорьем.

«Очень ответственно играть перед нашими болельщиками, как это было на чемпионате мира. Надеюсь, на Евро будет такая же сильная поддержка. Для нас это важно, это мотивирует нас. Чем сильна наша команда? Мы хорошо готовы, а ещё у нас будет серьёзная поддержка фанатов. А какие-то конкретные характеристики мне назвать сложно», — добавил Фернандес.