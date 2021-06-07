Фернандес заявил, что готов сыграть на Евро-2020

Защитник сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о своём состоянии и поделился ожиданиями от старта ЧЕ-2020.

«В моей травме нет ничего страшного. Отыграл 20 мин с Болгарией, чувствовал себя очень хорошо. Готов помогать команде на Евро. Это очень большой турнир, давление перед ним всегда присутствует», — приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Он отметил, что атмосфера в команде подобна той, которая была перед стартом домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Что говорят люди, я не знаю, ничего не читаю. Мы хотим провести хорошую работу и быть готовыми к матчу с Бельгией. У них одна из лучших команд в мире на данный момент. Нужно быть внимательным по отношению ко всем игрокам», — добавил защитник.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро 12 июня с командой Бельгии.

Ранее Матвей Сафонов заявил, что основной целью вратарей сборной России является подготовка Антон Шунина к Евро-2020.