Сафонов заявил, что основной целью вратарей сборной России является подготовка Шунина к Евро-2020

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов рассказал об основной задаче вратарей национальной команды при подготовке к чемпионату Европы — 2020.

«Я понимаю, что быть первым номером — большая ответственность. С другой стороны, понимаю, что нужно быть готовым в любой момент выйти на поле. Сейчас наша задача — подготовить Антона Шунина, потому что мы выполняем одну цель», — приводит слова Сафонова ТАСС.

В заявку сборной России на Евро, помимо Сафонова и Шунина, вошёл Юрий Дюпин. Чемпионат Европы стартует 11 июня.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной России.