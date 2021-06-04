Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о вратарской позиции в национальной команде.
Черчесов высказался о вратарской позиции в сборной России
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«Вратарскую линию мы видим, как она и есть в заявке. Готовимся к Евро. В тренировочном процессе видели, что Сафонов набрал форму, здоров, готов. На прошлом сборе ещё в 2020-м у него была усталость, потом заболел короной. Сейчас каждому надо быть готовым к играм. Поэтому дали шанс сыграть. Во всех футболистах уверены, проблем нет. Другое дело, что Шунин — номер один. И он готовится к чемпионату Европы», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед контрольным матчем с Болгарией.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прошла тестирование на коронавирус.

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