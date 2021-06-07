Сафонов: никто не ждёт с Бельгией лёгкого матча, даже если Де Брёйне не будет

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы — 2020.

«Все довольны победой над Болгарией, но понимают, что не всё получалось. Не всё прошло гладко. Это последняя репетиция перед официальными матчами, но довольны, что выиграли. Лёгкость придёт, нагрузка сбавляется. Самочувствие будет улучшаться. Никто не ждёт с Бельгией лёгкого матча, даже если Кевина Де Брёйне не будет. Возможно, чуть легче и будет, но все понимают, что нас ждёт», — приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Сборная России проведёт свой первый матч на Евро 12 июня с командой Бельгии.

Ранее Сафонов заявил, что основной целью вратарей сборной России является подготовка Шунина к Евро-2020.