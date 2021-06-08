Легендарный Ибрагимович, надёжный тер Штеген и «непроходимый» ван Дейк: кто пропустит Евро-2020

39-летний нападающий Златан Ибрагимович не сыграет на пятом чемпионате Европы в карьере из-за повреждения колена. Защитник Вирджил ван Дейк практически завершил восстановление после тяжёлой травмы, но не поможет сборной Нидерландов. Второй вратарь национальной команды Германии Марк-Андре тер Штеген решил сделать операцию в преддверии крупного турнира. А голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме не оказалось даже в резервном списке по решению Станислава Черчесова. Символическая сборная из футболистов, которые по тем или иным причинам не примут участие в первенстве континента, — в материале RT.

Символическая сборная травмированных футболистов

Вратарь: Марк-Андре тер Штеген (Германия)

Отношения футболиста «Барселоны» со сборной Германии изначально складывались непросто. Являясь одним из лучших вратарей мира, Марк-Андре был вынужден мириться с ролью запасного, регулярно уступая место на последнем рубеже национальной команды великому Мануэлю Нойеру.

В преддверии Евро по окончании клубного сезона тер Штеген решил провести дополнительную операцию на колене. Сложно сказать, мог ли немец сделать её позже, но таким образом он самостоятельно исключил себя из числа участников чемпионата Европы.

Защитники: Ферлан Менди (Франция), Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Серхио Рамос (Испания), Трент Александер-Арнольд (Англия)

Не сыграет на континентальном первенстве и целый ряд звёздных защитников. В первую очередь речь, конечно, идёт о Вирджиле ван Дейке. Тяжёлую травму колена голландец получил ещё в октябре прошлого года, и, казалось, у него было достаточно времени, чтобы вылечиться. Однако с тех пор футболист не провёл ни одного матча. К Евро он почти завершил восстановление, но решил не рисковать.

Едва ли не половину сезона пропустил и Серхио Рамос, для которого этот чемпионат Европы мог стать четвёртым в карьере. В 2021-м 35-летний рекордсмен по количеству игр за сборную Испании на поле практически не выходил. В результате Луис Энрике принял непростое решение не вызывать его и Дани Карвахаля.

Схожая ситуация сложилась у их одноклубника Ферлана Менди. В апреле он получил травму и не попал в заявку сборной Франции. А вот правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд получил повреждение бедра непосредственно во время сбора в преддверии турнира. Роковым для игрока оказался рядовой товарищеский матч с Австрией.

Полузащитники: Педру Нету (Португалия), Доминик Собослаи (Венгрия), Николо Дзаньоло (Италия)

Среди всех представленных в данной символической сборной футболистов карьера Дзаньоло складывается драматичнее всего. Талантливый атакующий полузащитник рано засверкал в «Роме», но в прошлом году перенёс два разрыва крестообразных связок колена. В результате в завершившемся сезоне он не вышел на поле ни разу. В такой ситуации думать о Евро 21-летнему исполнителю не приходилось. Сборная Италии же лишилась потенциального лидера.

Для венгров куда болезненнее стала потеря Доминика Собослаи, ведь он является главной футбольной звездой своей страны. Первую половину сезона 20-летний полузащитник провёл на высочайшем уровне в составе «Зальцбурга». Но сразу после перехода в «Лейпциг» он получил серьёзную травму приводящей мышцы и больше на поле не выходил.

Не поедет на первенство континента и одногодка Собослаи Педру Нету. Несмотря на молодой возраст, португалец является одним из лидеров «Вулверхэмптона» и помог команде впервые за долгое время пробиться в еврокубки. Однако в апреле полузащитник получил повреждение коленной чашечки и был вынужден лечь на операционный стол.

Нападающие: Златан Ибрагимович (Швеция), Ансу Фати (Испания), Марко Ройс (Германия)

Но, пожалуй, больше всего болельщики будут переживать из-за отсутствия на Евро Златана Ибрагимовича. 39-летний швед по-настоящему жил мечтой принять участие в пятом первенстве континента, ради чего вернулся в сборную. Вдобавок ветеран набрал отличную форму и долгое время сражался за звание лучшего бомбардира Серии А наравне с куда более молодыми соперниками. Но весной здоровье возрастного спортсмена дало сбой. Сначала у него возникли проблемы с мышцами, а потом и с коленом. Несмотря на надежды любителей футбола, восстановиться Ибра не успел. В середине мая стало известно, что он пропустит турнир.

18-летний Ансу Фати, который годится Златану в сыновья, напротив, мог поехать на первое крупное международное соревнование в карьере. Дебютировав в сборной Испании в конце года, левый вингер быстро стал в команде основным. Но в ноябре юный футболист повредил мениск и с тех пор на поле не выходил.

Не будет на Евро и ещё одного опытного исполнителя — Марко Ройса. Серьёзных сложностей со здоровьем у форварда не было, но он, посоветовавшись с Йоахимом Лёвом, решил «дать своему телу время на восстановление» после тяжелейшего сезона. Любопытно, что это уже третий крупный турнир после ЧМ-2014 и ЧЕ-2016, который футболист пропустит из-за тех или иных физических проблем.

Символическая сборная футболистов, не попавших в состав по решению тренера

Вратарь: Маринато Гилерме (Россия)

В первенстве континента по разным причинам не примут участие многие сильные вратари, но особенно хотелось бы выделить натурализованного россиянина Маринато Гилерме. 14 матчей на ноль в завершившемся сезоне РПЛ и уверенная игра весной гарантировали опытному голкиперу по крайней мере место в заявке, но его в итоге не оказалось даже в резервном списке. Зато попали туда необстрелянные на уровне сборных Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Защитники: Тео Эрнандес (Франция), Джанлука Манчини (Италия), Деотшанкюль Юпамекано (Франция), Аарон Ван-Биссака (Англия)

Большая часть представленных в данной символической команде футболистов не поехали на Евро по одной причине — слишком большая конкуренция за место в их сборных. Наглядный пример тому — Юпамекано. В 22 года игрок «Лейпцига» считается одним из самых талантливых молодых защитников планеты, а новый сезон начнёт в составе «Баварии». Но в ростере действующих чемпионов мира и без того есть Преснел Кимпембе, Рафаэль Варан, Клеман Лангле и Курт Зума. Места ещё одному качественному футболисту просто не нашлось.

А Джанлуке Манчини попасть в итоговую заявку не помогла даже общая фамилия с главным тренером скуадры адзурры. Незаменимый для «Ромы» исполнитель оказался в расширенном списке и даже сыграл в товарищеском матче с Сан-Марино, но затем вынужден был отправиться домой. Видимо, ему требуется дождаться, когда карьеру завершат Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи.

Любопытная ситуация сложилась в семье Эрнандесов. Если выступающий за «Баварию» Лукас поможет сборной Франции на Евро, то его младший брат Тео, который на протяжении всего сезона вёл «Милан» за собой, — нет. И вновь приходится говорить о слишком высокой конкуренции в стане действующих чемпионов планеты, ведь на место левого защитника, помимо Эрнандеса-старшего, претендует также Лука Динь из «Эвертона».

В свою очередь, Гарет Саутгейт обошёлся без помощи талантливого правого защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Ван-Биссаки. Молодой работоспособный футболист добился серьёзного прогресса и был незаменим на своей позиции в команде, но не удостоился попадания даже в предварительный список.

Полузащитники: Джесси Лингард (Англия), Сауль Ньигес (Испания), Эдуарду Камавинга (Франция)

Но, пожалуй, куда большей неожиданностью стало отсутствие в итоговом ростере англичан полузащитника МЮ Джесси Лингарда. Если Ван-Биссака за сборную до этого и не играл, то его партнёр успел съездить на ЧМ-2018 в Россию, где был практически незаменим. Однако позже травмы лишили его места в основе. В настоящий момент Лингард находится в подвешенном состоянии. В окончательную заявку он не попал, но остаётся рядом с командой на случай травм партнёров.

Сборной Испании же на Евро не поможет Сауль Ньигес. Причина тривиальная: основной полузащитник «Атлетико» оказался просто не нужен Луису Энрике, хотя мог пригодиться любой другой сборной планеты.

А вот 18-летний хавбек «Ренна» Эдуарду Камавинга до национальной команды Франции пока просто не дорос, хотя и считается одним из самых талантливых футболистов мира. Дешам решил обойтись силами более опытных исполнителей, хотя вундеркинд в конце прошлого года провёл за основную сборную три матча.

Нападающие: Мусса Диаби (Франция), Мойзе Кин (Италия), Франсиску Тринкан (Португалия)

В нападении нашего символического коллектива также собраны сплошь молодые звёзды топ-сборных, которые пока оказались не в состоянии выиграть сражение за место в составе у более опытных коллег. Особенно ярко это проявляется во Франции, которая богата талантами во всех амплуа. Так, нападающий «Байера» Мусса Диаби в минувшем розыгрыше Бундеслиги забил четыре мяча и отдал 12 голевых передач, но пока не удостоился даже вызова в сборную.

По аналогичной причине не попал в состав скуадры адзурры Кин. Он провёл достаточно сильный сезон, находясь в аренде в ПСЖ, и в общей сложности забил 19 мячей во всех турнирах. Этого хватило лишь для места в расширенном списке и участия в уже упомянутой встрече с Сан-Марино. При этом на Евро поедет запасной форвард «Сассуоло» Джакомо Распадори. Данное решение Роберто Манчини вызвало больше всего вопросов у итальянских болельщиков.

Не сыграет на первенстве континента и правый вингер «Барселоны» Тринкан. В данном случае принадлежность к топ-клубу не помогла ему отправиться на первый в карьере крупный международный турнир, хотя в стане сине-гранатовых талантливый футболист регулярно получает игровую практику. Зато в начале июня Франсиску успел стать серебряным призёром молодёжного Евро.