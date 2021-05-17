Вратарь «Барселоны» тер Штеген из-за травмы не сыграет за сборную Германии на Евро-2020

Голкипер испанской «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген сообщил, что не сможет выступить за национальную команду на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

«Мы с медицинским штабом клуба решили сделать дополнительную операцию на моём колене. Мне грустно, что я пропущу Евро-2020. Впервые за много лет буду болельщиком, который поддерживает свою страну из дома», — написал Тер Штеген в Instagram.

При этом он выразил надежду, что немцы смогут выиграть турнир.

Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что футболист «Баварии» Томас Мюллер вернётся в сборную Германии на Евро-2020.