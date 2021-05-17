СМИ: Футболист «Баварии» Мюллер вернётся в сборную Германии на Евро-2020
- Reuters
Об этом сообщает Sport1.
Полностью состав немецкой команды будет объявлен 19 мая. Шансы на попадание в неё также есть у защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса.
Напомним, что в марте 2019 года было объявлено, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв решил больше не вызывать в команду Мюллера, Хуммельса и защитника «Баварии» Жерома Боатенга.
Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020 на 2021 год, пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее объявлена заявка сборной Бельгии по футболу на Евро-2020.