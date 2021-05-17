Объявлена заявка сборной Бельгии по футболу на Евро-2020

Стала известна основная заявка и резервный список игроков сборной Бельгии на предстоящий чемпионат Европы по футболу.

Состав опубликован в Twitter-аккаунте бельгийской команды.

Вратари: Куртуа («Реал»), Миньоле («Брюгге»), Зельс («Страсбург»);

Защитники: Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Боята («Герта»), Денайер («Лион»), Вермален («Виссел Кобе»), Вертонген («Бенфика»), Мёнье («Боруссия» Дортмунд), Кастань («Лестер»);

Полузащитники — Де Брёйне («Манчестер Сити»), Дендонкер («Вулверхэмптон»), Карраско («Атлетико»), Прает, Тилеманс (оба — «Лестер»), Шадли («Истанбул Башакшехир»), Торган Азар, Витсель (оба — «Боруссия» Дортмунд), Ванакен («Брюгге»);

Нападающие — Доку («Ренн»), Эден Азар («Реал»), Мертенс («Наполи»), Троссард («Брайтон энд Хоув Альбион»), Батшуайи («Челси», в аренде в «Кристал Пэлас»), Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Резервный список: Камински («Блэкберн Роверс»), Салемакерс («Милан»), Локонга, Версхарен (оба — «Андерлехт»), Хейнен («Генк»), Фоке («Реймс»), Янузай («Реал Сосьедад»), Мехеле, Де Кетеларе (оба — «Брюгге»), Жордан Лукаку («Лацио», в аренде в «Антверпене»), Ванхеусден («Стандард»).

Напомним, что Бельгия является одним из соперников сборной России по групповому этапу Евро-2020. Также в группе B сыграют Финляндия и Дания. Чемпионат Европы, который был из-за пандемии перенесён с 2020-го на 2021-й год, пройдёт с 11 июня по 11 июля.

Ранее сообщалось, что РФС и Почта России проведут конкурс для болельщиков перед Евро-2020.