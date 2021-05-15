Ибрагимович не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы

Форвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы.

Об этом сообщила пресс-служба сборной Швеции по футболу. Ибрагимович уже уведомил главного тренера национальной команды Янне Андерссона о том, что не примет участия в турнире.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Первоначально соревнования должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить название турнира — Евро-2020.

Ранее Ерохин высказался о невызове в сборную России на Евро-2020.