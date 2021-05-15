Ибрагимович не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы

Короткая ссылка
Форвард «Милана» и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы.
Ибрагимович не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба сборной Швеции по футболу. Ибрагимович уже уведомил главного тренера национальной команды Янне Андерссона о том, что не примет участия в турнире.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. Первоначально соревнования должны были пройти в 2020 году, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить название турнира — Евро-2020.

Ранее Ерохин высказался о невызове в сборную России на Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить