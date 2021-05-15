Ерохин — о невызове в сборную России на Евро-2020: это не конец жизни
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin/Global Look Press
«Конечно, хотелось быть в списке, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Это не конец жизни. Будем болеть за сбоную, чтобы она успешно выступила», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».
По мнению полузащитника, в России много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную.
«Молодёжь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор», — сказал он.
Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.
Сборной России предстоит сыграть в группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее Самедов прокомментировал непопадание Смолова в состав сборной России.