Ерохин — о невызове в сборную России на Евро-2020: это не конец жизни

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о непопадании в расширенный список сборной России на чемпионат Европы по футболу — 2020.

«Конечно, хотелось быть в списке, но прекрасно понимал, что этого может и не случиться. Это не конец жизни. Будем болеть за сбоную, чтобы она успешно выступила», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

По мнению полузащитника, в России много качественных футболистов, которые могут быть вызваны в сборную.

«Молодёжь неплохо проявляет себя. Варианты у тренера были. Это их выбор», — сказал он.

Евро-2020 пройдёт в 11 городах с 11 июня по 11 июля. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.

Сборной России предстоит сыграть в группе с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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