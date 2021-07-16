«Вряд ли значимо усилят ВМС Украины»: Киев получил первый турецкий беспилотник Bayraktar для нужд флота

На Украину для нужд Военно-морских сил был поставлен первый ударный БПЛА турецкого производства Bayraktar TB2, сообщило украинское Минобороны. В ведомстве также отметили, что сейчас проводятся окончательные приёмочные испытания комплекса. Беспилотники Bayraktar TB2, оснащённые авиабомбами MAM-L и другими высокоточными боеприпасами, Киев закупил ещё в 2019 году. Минувшей весной эти аппараты впервые пролетели над Донбассом, а также участвовали в манёврах в акватории Чёрного моря. С точки зрения экспертов, импортируя турецкую военную технику, Киев рассчитывает нарастить сотрудничество с Анкарой как членом НАТО. Однако, как полагают аналитики, на деле турецкие беспилотники вряд ли существенно усилят ВМС Украины.

Первый ударный беспилотник Bayraktar TB2 для нужд Военно-морских сил поступил на Украину. Об этом сообщили в Минобороны республики.

«Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приёмочные испытания комплекса в месте базирования», — говорится в сообщении на официальной странице оборонного ведомства в Facebook.

В конце января украинский военный портал Defense Express сообщил, что ВМС страны рассматривают возможность применения БПЛА Bayraktar для поиска надводных целей и выдачи целеуказания береговому ракетному комплексу «Нептун».

Напомним, что в 2019 году, ещё по время президентства Петра Порошенко, для ВСУ были закуплены ударные БПЛА Bayraktar TB2, оснащённые высокоточными авиабомбами MAM-L производства турецкой компании Roketsan, и другие высокоточные боеприпасы.

Занимавший в то время пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов сообщил об успешных испытаниях нового БПЛА, который «выполнил боевую задачу, точно уничтожив цели на Житомирском полигоне».

«Этот новый ударный беспилотный комплекс выводит нашу беспилотную авиацию на качественно новый уровень. Bayraktar TB2 может проводить разведку боевых позиций врага, расположенных на расстоянии до 4000 км, точно уничтожать цели с высоты 7 км, и находиться в воздухе 24 часа», — сказал тогда Турчинов.

В 2020 году украинские военные провели масштабные тактические учения с участием турецких беспилотников вместе с американскими противотанковыми комплексами Javelin, имитируя «карабахский опыт» ВС Азербайджана, применявших Bayraktar с комплексами Spike-ER.

Кроме того, украинские военные апробировали Bayraktar TB2 и Javelin на масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, а в апреле 2021 года эти беспилотники впервые совершили вылет в зону Операции объединённых сил (ООС) в Донбассе, обнаружив технику противника.

Тогда же СМИ сообщали, что один такой беспилотник, вылетев с южной части Украины, совершил полёт над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями, после чего вернулся по обратному маршруту. Цель полёта не раскрывалась.

«Стандартная цель»

БПЛА Bayraktar разработал турецкий конструктор Сельчук Байрактар в середине 2000-х. Машины выпускает авиастроительная компания Baykar Makina, которой руководит отец изобретателя, бизнесмен Оздемир Байрактар.

В 2015 году ударный дрон Bayraktar TB2 был принят на вооружение сначала Сухопутными войсками, а затем Военно-морскими силами Турции.

Bayraktar TB2 оснащён корпусом из композитных материалов и двигателем Rotax 912 мощностью 100 л.с. Максимальная скорость полёта беспилотника составляет около 250 км/ч при крейсерской скорости 130 км/ч, практический потолок использования — 7,3 км. Bayraktar TB2 может оснащаться двумя противотанковыми управляемыми ракетами UMTAS или планирующими бомбами с лазерным наведением MAM-L или MAM-C.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2

© Global Look Press/Keystone Press Agency

По данным аналитиков и специализированных СМИ, турецкие беспилотники применялись в боях в зонах конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Между тем военный эксперт Алексей Леонков в беседе с RT напомнил, что эффективность турецкой разработки снижается при наличии у другой стороны современных систем ПВО.

«Bayraktar TB2 может быть достаточно опасным для тех стран, которые не обладают средствами ПВО, способными перехватывать цели в высоту до 12 км и на дальности порядка 30 км. Но, например, для России этот турецкий беспилотник — это стандартная цель, что было доказано в ходе конфликта в Нагорном Карабахе и Сирии, где система «Тор» и другие современные российские ЗРК эффективно сбивали Bayraktar TB2», — пояснил Леонков.

В апреле этого года глава МИД России Сергей Лавров, комментируя факт продажи Анкары своих беспилотников Киеву, предостерёг Турцию от потакания милитаристским настроениям Украины.

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«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся (Турция одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что в 2014 году в результате «антиконституционного государственного переворота» власть в Киеве «захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны».

«Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования», — сказал министр.

При этом в ответном заявлении турецкой стороны в лице министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу говорилось, что поставки украинской стороне ударных Bayraktar TB2 не направлены против России.

«Мы продаём беспилотники тому, кто запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка с Украиной не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — сказал он.

По мнению Алексея Леонкова, в данном случае Турция, сотрудничая с Украиной, в том числе ищет новые площадки для производства своей военной техники.

«Предполагается, что на базе предприятия «Мотор Сич» будут организованы поставки и сборка двигателей для турецких беспилотников, которые сейчас испытывают дефицит некоторых комплектующих в связи с тем, что после событий в Нагорном Карабахе зарубежные поставщики прекратили поставлять Турции комплектующие для Bayraktar TB2. В связи с этим Анкаре нужны технологии Киева, которому, в свою очередь, требуются, как считают украинские власти, «непобедимые» беспилотники», — пояснил эксперт.

«Могут использоваться для якобы случайного удара»

Напомним, в марте этого года подразделения ВСУ отработали применение Bayraktar TB2 над акваторией Чёрного моря в ходе учений у побережья Херсонской области. Об этом сообщало информационное агентство Минобороны Украины «Армияинформ».

«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полёты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Чёрном море. Дроны отработали различные учебные задачи по маневрированию», — говорилось в сообщении.

На приведённой карте с маршрутом также указывалось, что взлёт и посадка ударных БПЛА производилась с аэродрома в Николаеве.

Ударный беспилотник Bayraktar TB2

globallookpress.com

© Petro Poroshenko

Стоит отметить, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон Минобороны Украины. Он используется для отработки высадки морского десанта и артиллерийских стрельб по целям на берегу.

Впрочем, по мнению Алексея Леонкова, ВМС Украины из-за своих ограниченных тактических возможностей могут использовать эти БПЛА только для береговой охраны.

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«Учитывая, что у Киева нет авианосцев и на украинских кораблях также нет возможности их эффективно разместить, Bayraktar TB2 вряд ли значительно усилят ВМС Украины», — подчеркнул военный эксперт.

В свою очередь, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов предположил, что, закупая беспилотники, Украина пытается укрепить свои связи с Турцией, которая является членом НАТО и имеет одну из крупнейших армий в альянсе.

«Власти Украины рассчитывают, что Анкара может стать для них полезным союзником. Однако Турция вовлечена в военно-техническое сотрудничество с Россией по ряду проектов», — напомнил аналитик в интервью RT.

При этом, по мнению Михайлова, возможности эффективно использовать БПЛА Bayraktar TB2 в Чёрном море, тем более против России, у украинских военных нет.