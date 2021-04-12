Лавров предостерёг Турцию от подпитки милитаристских настроений Киева

Москва предостерегает Турцию и другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с египетским коллегой Самихом Шукри.

Лаврова попросили прокомментировать сообщения в СМИ о продаже Турцией Украине ударных беспилотников.

«Мы всем ответственным странам, с которыми мы общаемся (Турция одна из них), настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения», — ответил российский министр.

Он напомнил о событиях на Украине в 2014 году, которые произошли под воздействием подобных настроений.

«Я очень надеюсь, что эту историю помнят в том числе и в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования», — подчеркнул Лавров.

Ранее турецкий производитель БПЛА подтвердил продажу Украине ударных беспилотников Bayraktar.