Турецкий производитель Baykar подтвердил продажу БПЛА Украине

Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, украинский президент не собирается посещать их производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА Baykar.

«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с Министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, — это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Турцию с рабочим визитом в субботу, 10 апреля.

Он планирует провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.