Турецкий производитель Baykar подтвердил продажу БПЛА Украине
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«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с Министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, — это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — сказали в компании.
Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Турцию с рабочим визитом в субботу, 10 апреля.
Он планирует провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.