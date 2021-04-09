Турецкий производитель Baykar подтвердил продажу БПЛА Украине

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Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar, украинский президент не собирается посещать их производство, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА Baykar.
Турецкий производитель Baykar подтвердил продажу БПЛА Украине
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«Зеленский не собирается посещать наш завод. Нет никакой подготовки к этому. Если президент Украины будет обсуждать военное сотрудничество, то не с нами, а с Министерством обороны и администрацией президента. То, что связано с нами, — это покупка (украинцами) беспилотников, в том числе ударных. Но они их уже купили», — сказали в компании.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский прибудет в Турцию с рабочим визитом в субботу, 10 апреля.

Он планирует провести переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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