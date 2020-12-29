Ударный «Орион»: как новые беспилотники усилят Вооружённые силы России

Министерство обороны России впервые опубликовало фото ударного беспилотника «Орион». На нём БПЛА демонстрируется в пустынном камуфляже и с подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20 в качестве вооружения. Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что уже начались серийные поставки «Ориона» в войска. Эксперты отмечают, что российские ударные беспилотники будут иметь спрос не только в армии РФ, но и за рубежом.

Минобороны России впервые показало официальное фото ударного беспилотника «Орион». Оно было опубликовано в календаре на 2021 год, где также были представлены другие образы новейшей российской техники: истребитель пятого поколения Су-57, подлодка класса «Борей», танк Т-90М «Прорыв», БМП «Армата».

На фото «Орион» демонстрируется в пустынном камуфляже и с подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20 в качестве вооружения. Это малогабаритные корректируемые бомбы массой 21 кг, снаряжённые осколочно-фугасной боевой частью массой 7 кг и спутниковыми или лазерными системами наведения, они предназначены для поражения живой силы противника и легкобронированной техники.

Перспективная платформа

Разработка проекта «Орион» по заказу Министерства обороны РФ началась в 2011 году группой «Кронштадт». Первый опытный образец был изготовлен в 2015 году, после чего начались его испытания. Экспортная версия была представлена на авиасалоне МАКС-2017.

«Орион» является средневысотным беспилотником с большой продолжительностью полёта — в воздухе он может находиться до 24 часов. Масса БПЛА составляет 1 т, боевой нагрузки — 250 кг. Размах крыльев аппарата достигает 16 м, длина корпуса — 8 м, потолок высоты — 7,5 км.

В носовой части «Ориона» расположено обзорно-прицельное оборудование, а в центре фюзеляжа — цифровая радиотехническая аппаратура, включая станцию постановки помех. На «Орионе» установлен двигатель АПД-110/120 разработки компании «Агат» мощностью 120 л. с. и массой 105 кг.

БПЛА «Орион»

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

По информации разработчика, «Орион» оснащён оптико-электронной системой с телевизионным и инфракрасными каналами, цифровым аэрофотокомплексом высокого разрешения, радиолокационными средствами и аппаратурой пеленгации источников радиоизлучения. Программное обеспечение «Ориона» позволяет обрабатывать собранные данные, формирует для эксплуатанта различные отчёты и донесения.

Кроме корректируемых малогабаритных авиационных бомб КАБ-20, разработанных ФГУП «ЦНИИХМ», беспилотник может быть снаряжен целым рядом различных авиационных средств поражения. Так, на форуме «Армия-2020» он был представлен с авиационной малогабаритной управляемой ракетой Х-50, управляемой планирующей авиационной бомбой УПАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град» и корректируемой малогабаритной авиационной бомбой КАБ-50 с боевой частью РСЗО «Град». КАБ-50 была представлена в трёх вариантах с различными типами систем наведения: лазерной, телевизионной и тепловизорной.

Также на форуме «Армия-2020» сообщалось, что Минобороны и группа «Кронштадт» уже подписали контракт на серийную поставку беспилотников. Первый комплект был передан в войска для опытной эксплуатации в апреле 2020 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил, что первые беспилотные комплексы «Орион» уже начали поступать в ВКС. 28 декабря агентство РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что «Орион» в ходе испытаний впервые провёл пуски управляемых малогабаритных ракет.

«В рамках ведущихся испытаний комплекса вооружения для беспилотных летательных аппаратов беспилотник «Орион» провёл на полигоне эффективную стрельбу управляемыми ракетами по наземным мишеням. Таким образом, данная машина стала первым российским беспилотником, применившим оружие такого типа», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, «Орион» отработал применение управляемых планирующих авиационных бомб. По словам собеседника РИА Новости, массовое поступление этого БПЛА в войска «восстановит паритет с вероятным противником в этом классе техники».

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, такие беспилотники обычно работают в глубине оперативно-тактического театра действий.

«Прежде всего он будет интересен сухопутным войскам в качестве единицы, которая будет отслеживать определённые цели и уничтожать их штатным оружием. Под него уже специально спроектированы боеприпасы КАБ-20, в ближайшее время появятся ракеты класса «воздух — земля», — отметил эксперт.

Здоровая конкуренция

Эксперты отмечают, что «Орион» является многофункциональным беспилотным комплексом, способным выполнять широкий круг задач, включая удары по наземным объектам. По международной классификации российский БПЛА относится к типу средневысотных дронов большой продолжительности полёта, или MALE (Medium-altitude long-endurance).

Опыт зарубежных армий, в особенности ВС США и Израиля, демонстрирует эффективность применения таких беспилотников в локальных конфликтах, указывают эксперты. Кроме того, средневысотные БПЛА представляют собой основу для создания на их базе более тяжёлых модификаций, отмечают специалисты.

БПЛА «Орион»

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Подобные работы уже ведутся группой «Кронштадт» — на основе «Ориона» будет создан БПЛА «Сириус» с увеличенными параметрами массы и габаритов.

Об этом проекте на МАКС-2019 рассказал RT генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.

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Предполагается, что взлётная масса «Сириуса» составит 5 т,БПЛА будет способен преодолевать 10 тыс. км и находиться в воздухе до 40 часов при максимальной нагрузке.

Как рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, ближайшим зарубежным аналогом «Ориона» является турецкий Bayraktar TB2.

«Однако у российского беспилотника чуть больше вес и размер крыла, что позволяет увеличить полезную нагрузку. У БПЛА «Орион» достаточно серьёзный ассортимент вооружения, в том числе корректируемые авиационные бомбы на 20 кг и 50 кг, управляемые ракеты, управляемые авиабомбы. Этот беспилотник сутки может находиться в воздухе. При посменном использовании двух дронов это позволяет контролировать местность до тех пор, пока не появится нужная цель», — отметил эксперт.

Юрий Кнутов также отметил, что, кроме средств поражения, «Орион» может нести различные радиолокационные станции, в том числе инфракрасную телевизионную аппаратуру, и, соответственно, работать в роли самолёта — разведчика или ретранслятора разведданных.

«Это серьёзный прорыв в создании ударных беспилотников, и демонстрация того, что Россия в этой области вышла на уровень Израиля и США, которые считаются лучшими по созданию БПЛА. Несомненно, российские ударные беспилотники будут иметь спрос не только в российской армии, но и за рубежом», — отметил эксперт.

С такой оценкой согласен и Алексей Леонков.

«Безусловно, применение таких беспилотников будет расти в будущем, и они усилят боевые и оперативные возможности Вооружённых сил России. Подобные БПЛА играют важную роль, особенно когда со стороны противника нет комплексов противовоздушной обороны, способных бороться с подобного рода беспилотниками», — заключил эксперт.