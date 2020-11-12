Абсолютная защита: какими возможностями будет обладать новый пункт управления стратегическими ядерными силами России

В России почти готов новый пункт управления стратегическим ядерным вооружением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК. По его словам, запас прочности пункта планируется «исключительно высоким». Глава государства отметил, что за последние годы многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическим ядерным оружием поддерживались на самом высоком уровне. Эксперты отмечают, что создание новых пунктов управления обеспечит России значительное преимущество в области стратегического ядерного вооружения.

В России завершается создание нового защищённого пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководящим составом Министерства обороны, руководителями оборонных предприятий и федеральных ведомств.

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе и стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким», — отметил президент в ходе совещания.

Владимир Путин подчеркнул, что следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, включая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности ядерной триады.

Российский лидер отметил, что аналитические и оперативные возможности систем управления ядерными силами России значительно расширились.

«За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне», — сказал глава государства.

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Были модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, особенно возросла их помехоустойчивость.

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — отметил Владимир Путин.

В ходе совещания президент подчеркнул, что от того, как будет идти оснащение ВС РФ новыми системами управления стратегическим ядерным оружием, зависит боеготовность российской ядерной триады и общая способность быстро отвечать на военные угрозы.

В особенности требуется провести серьёзную работу над живучестью систем управления, так как от их способности оставаться в рабочем состоянии в боевых условиях многое зависит, подчеркнул Владимир Путин, добавив, что эту живучесть необходимо обеспечить даже в случае ядерного удара. Также должна вестись дальнейшая разработка подобных систем.

«Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами», — сказал глава государства.

Он также отметил, что в этой сфере нельзя стоять на месте и нужно «думать о том, что будет завтра и послезавтра».

Уникальная защита

Подобные пункты похожи на Национальный центр управления обороной РФ, их основная задача — собирать данные об оперативной обстановке и принимать сложные решения, рассказал в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин.

«Новый пункт управления ракетными войсками стратегического назначения будет надёжно защищён не только от ударов ракет, но и от кибератак и других видов нападений», — пояснил эксперт.

Можно ожидать, что в ходе модернизации системы управления стратегическими вооружениями будут развиваться в направлении повышения эффективности, защищённости от всевозможного удара вероятного противника, готовности немедленного применения ответного удара, считает Виктор Литовкин.

«Важно, чтобы система управления связи была надёжной, точной, чтобы не было искажения информации, потому что если будет допущена ошибка, то она будет необратима», — подчеркнул эксперт.

На пусковой площадке Российских ракетных войск стратегического назначения космодрома «Байконур»

РИА Новости

© Сергей Казак

Напомним, что в России используется уникальная система «Периметр», которая, согласно данным ряда СМИ, позволяет нанести по противнику массированный ответный ядерный удар даже в случае уничтожения всех командных пунктов страны.

«Периметр» создавался в поздние годы холодной войны и был введён в эксплуатацию в 1985 году. Он контролирует стоящие на боевом дежурстве и готовые к пуску баллистические ракеты и представляет собой параллельную командную систему стратегических ядерных сил России.

Подвижные и стационарные центры управления постоянно наблюдают за сейсмической активностью, атмосферным давлением и температурой воздуха, уровнем радиации, а также ведут мониторинг военных частот связи на предмет интенсивности переговоров и следят за данными систем наблюдения за ракетными пусками.

Особенно тщательно отслеживаются источники электромагнитного и ионизирующего излучения. Если они совпадают с сейсмическими возмущениями, это можно расценить как свидетельство нанесения ядерного удара. На основе анализа множества факторов система может автономно принять решение о нанесении ответного ядерного удара.

Если «Периметр» обнаружил признаки применения ядерного оружия, он посылает запрос в Генштаб. В случае получения специального «успокаивающего» ответа система возвращается в режим анализа обстановки.

Предполагается, что в том случае, если связь со штабом установить невозможно, после исключения технического сбоя «Периметр» подключается к системе управления стратегическими ракетами «Казбек» (это тот самый «ядерный чемоданчик» высшего руководства страны). Если и через «Казбек» не будет дан сигнал отменить пуск, автономная система принимает решение о нанесении ответного ядерного удара.

В НАТО эта система имеет классификацию Dead hand («Мёртвая рука» — англ.). В западной прессе и экспертном сообществе систему нанесения ядерного удара без участия человека называли аморальной. Между тем в США была аналогичная система ERCS — она была снята с дежурства в 1991 году по указу Джорджа Буша — старшего.

Модернизация триады

В ходе совещания с руководством Минобороны и предприятий ОПК, прошедшего 10 ноября, Владимир Путин также обратил внимание на ядерную триаду.

«Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остаётся важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России. А если смотреть шире, то и глобальной стабильности. Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути, делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны», — сказал президент.

Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и ОПК

РИА Новости

© Алексей Никольский

По словам российского лидера, важно учитывать потенциальные и внешние угрозы безопасности страны, в числе которых — расширение военного присутствия НАТО у рубежей России.

«В Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период эпидемии альянс вообще не отреагировал. Больше того, интенсивность полётов авиации и действий флотов натовских стран только выросла», — подчеркнул Путин.

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Поэтому Россия будет продолжать модернизацию своих ядерных сил и укреплять их составляющие, добавил глава государства. По словам Путина, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате сегодня доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82%.

Как подчеркнул глава государства, Россия и в дальнейшем будет «поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности».

Ядерная триада состоит из стратегической авиации, атомных подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с RT отметил, что создание укреплённого командного пункта стратегических ядерных сил, о котором рассказал Владимир Путин, является приоритетной задачей в сфере сдерживания сил противника.

«Командные пункты подобного рода являются центрами принятия решений. В случае войны всё руководство перемещается в подземные бункеры из которых можно управлять боевыми действиями», — пояснил эксперт.

Высокая степень защиты гарантирует управление боевыми действиями даже в кризисной ситуации, добавил Юрий Кнутов.

«То, что сегодня создан достаточно мощный, хорошо защищённый пункт, который может выдержать точное попадание ракет противника и сохранить жизнь находящимся внутри людям, является техническим достижением России. Ни у одной страны подобной защищённой системы с технологической точки зрения нет. Даже у США, которые добились многоуровневой защищённости для своего пункта управления стратегическим вооружением за счёт мощной гранитной скалы, где расположен комплекс Шайенн», — отметил политолог.

Без подобных командных пунктов не обходится ни одна ядерная страна, подчеркнул Юрий Кнутов.

«У США в горе Шайенн есть подобный командный пункт, уничтожить который непросто и несколькими ядерными ударами. У подобных комплексов в Великобритании защита гораздо слабее, поэтому там делают ставку на маскировку. Россия, в свою очередь, идёт по пути создания углублённых, хорошо защищённых, укреплённых командных пунктов», — подчеркнул эксперт.