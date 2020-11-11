Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

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Президент России Владимир Путин заявил, что в России находится на завершающем этапе создание нового защищённого пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами.
Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, которое транслировал телеканал «Россия 24».

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления в том числе стратегическими ядерными силами», — заявил он. 

Также он сообщил, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

«Так, существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки», — сказал президент. 

Он добавил, что возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость. 

Президент подчеркнул, что сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.

Глава государства отметил, что надо серьёзно работать над повышением живучести систем управления. Президент подчеркнул, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит.

«Причём это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил.

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