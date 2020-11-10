Путин заявил, что Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил

Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

«Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие», — сказал он.

По словам Путина, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, в результате сегодня доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет 82%.

Как подчеркнул глава государства, Россия и в дальнейшем будет «поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности».

Кроме того, Путин отметил, что Россия не станет втягиваться в «изматывающую гонку вооружений».

В конце 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.