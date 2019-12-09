Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об усилении воздушной части ядерной триады России за счёт обновления и модернизации техники.
Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолётах Ту-95МС значительный объём работ по модернизации первой и второй очередей с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — сказал он.

По его словам, в связи с этим в составе дальней авиации теперь находится необходимое число исправных стратегических бомбардировщиков.

«Обновление парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», — подчеркнул Шойгу.

Ранее в ПАО «Туполев» сообщали, что модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование и штангу топливозаправки. Предполагается, что это позволит увеличить радиус боевого применения машины и использовать современные управляемые боеприпасы, включая комплекс «Кинжал». По мнению экспертов, обновлённый бомбардировщик усилит воздушный компонент ядерной триады России.

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