Шойгу рассказал об усилении воздушной части ядерной триады России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В текущем году ПАО «Туполев» выполнило на самолётах Ту-95МС значительный объём работ по модернизации первой и второй очередей с заменой морально устаревшего радиотехнического и навигационного оборудования», — сказал он.
По его словам, в связи с этим в составе дальней авиации теперь находится необходимое число исправных стратегических бомбардировщиков.
«Обновление парка дальней авиации и создание новых летательных аппаратов существенно усилили воздушную составляющую ядерной триады», — подчеркнул Шойгу.
Ранее в ПАО «Туполев» сообщали, что модернизированный сверхзвуковой дальний бомбардировщик ВКС России Ту-22М3М получил новейшее радиоэлектронное оборудование и штангу топливозаправки. Предполагается, что это позволит увеличить радиус боевого применения машины и использовать современные управляемые боеприпасы, включая комплекс «Кинжал». По мнению экспертов, обновлённый бомбардировщик усилит воздушный компонент ядерной триады России.