«Оправдать свои действия»: как США игнорируют предложения России в сфере контроля за вооружениями

Посольство России в США призвало Вашингтон задуматься над предложением президента РФ по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД. Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова не развёртывать в европейской части страны ракеты 9М729, если НАТО сделает встречные шаги в этом направлении. Однако в альянсе заявили, что инициатива России не заслуживает доверия, а Соединённые Штаты объявили о готовности разместить в Европе ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» РФ. По мнению аналитиков, Вашингтон стремится разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений.

Москва предлагает США серьёзно рассмотреть инициативу в сфере контроля за вооружениями, чтобы избежать нового ракетного кризиса. Об этом говорится в сообщении посольства России в Соединённых Штатах.

«Никто не хочет ещё один ракетный кризис. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры всерьёз рассмотрели их», — написала российская дипмиссия в своём Twitter.

Так посольство ответило на пост спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который возложил ответственность за демонтаж Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию.

«Похоже, Россия сейчас сожалеет о том, что её длившийся более 10 лет обман привёл к краху Договора о РСМД. Соединённые Штаты и наши союзники прежде уже с этим сталкивались. Ничего не вышло в 1980-х. Не выйдет и сейчас», — написал Биллингсли.

Предложение разрядки

Ранее, 26 октября, президент России Владимир Путин выступил с предложением дополнительных шагов по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия ДРСМД.

В заявлении российского лидера подчёркивалось, что Россия продолжает считать этот документ «важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности», а выход США из договора был «серьёзной ошибкой», которая усилила риск «неконтролируемой эскалации».

Предложение Путина заключалось в том, что Москва по доброй воле готова не развёртывать на европейской части РФ ракеты 9М729. При этом встречные шаги по деэскалации должно сделать и НАТО — например, предоставить возможность проверки комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах в Европе в качестве равнозначного обмена на проверки ракет 9М729 на калининградских объектах.

Пуск американской ракеты Minuteman III

Reuters

© Kyla Gifford / U.S. Air Force Photo

На предложение президента РФ вскоре отреагировали в Берлине, заявив, что призывы российской стороны к мораторию на размещение в Европе ракет не вызывают доверия.

«Генеральный секретарь Столтенберг высказался на этот счёт в прошлом году. В свете того, что Россия сама вышла из ДРСМД, генсек НАТО заявил, что мораторий или такой отказ (от размещения ракет. — RT) не вызывает доверия. Мы разделяем эту оценку», — приводит ТАСС слова представителя МИД Германии Андреа Зассе.

Замглавы МИД России Сергей Рябков, в свою очередь, назвал такую позицию безответственной.

«Они спекулируют на умонастроениях мейнстрима, который уже давно утратил способность непредвзято подходить к сигналам, исходящим из Москвы. Это отражение общего падения квалификации, в том числе в Берлине, Брюсселе и других столицах», — отметил дипломат.

Вскоре после того, как Владимир Путин выступил с инициативой по деэскалации обстановки в Европе, помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США при необходимости готовы разместить на европейском континенте ракеты средней и меньшей дальности для «сдерживания» России.

«Мы разрабатываем гиперзвуковое оружие и системы доставки баллистических ракет, которые обеспечат безопасность Америки, защитят наших союзников, позволят сдерживать Китай. Если потребуется, то для сдерживания России мы развернём в Европе такие же ракеты», — сказал О'Брайен.

Посол России в США Анатолий Антонов в ответ призвал не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по разрядке обстановки в Европе.

«Подобные намерения несут в себе угрозу разбалансировки региональной и глобальной безопасности, ведут к повышению конфронтационного потенциала. Считаем необоснованной проведённую высокопоставленным чиновником параллель с ракетным кризисом в Европе начала 1980-х, который привёл к подписанию Договора о РСМД. Если Вашингтон действительно заинтересован в «реальном контроле над вооружениями», то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на Европейском континенте», — отмечается в заявлении Антонова.

По мнению экспертов, предложение Владимира Путина говорит о готовности Москвы искать по этому вопросу любые формы и методы взаимодействия, которые бы способствовали стабилизации ситуации в Европе.

«США на протяжении десятилетий постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы является угрозой для мира, делает всё, чтобы противодействовать механизмам, которые бы обеспечивали глобальную стабильность, особенно в сфере ядерного вооружения. Но на самом деле это не так, что демонстрируют односторонние выходы США из договоров ПРО и ДРСМД», — подчеркнул в интервью RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

Сфера безопасности

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённый 8 декабря 1987 года между СССР и США, запрещал производить, испытывать и развёртывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью полёта от 500 до 5,5 тыс. км. Все стоящие на вооружении (и находящиеся на хранении) ракеты, пусковые установки, тренажёры и средства испытаний подлежали полному уничтожению.

К 1991 году Советский Союз утилизировал комплексы «Пионер», «Темп-С», баллистические ракеты Р-12 и Р-14. Также Москва в качестве жеста доброй воли избавилась от ОТРК «Ока», который формально не подпадал под действие соглашения. В свою очередь, Пентагон избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

Однако в последние годы Вашингтон стал обвинять Москву в нарушении ДРСМД, не подкрепляя свои претензии доказательствами. В итоге 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке вышли из договора.

МИД России

РИА Новости

© Максим Блинов

Формальным предлогом для этого шага стали претензии к российской крылатой ракете 9М729 для оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которая якобы нарушала положения договора. Минобороны России в 2019 году продемонстрировало иностранным военным и журналистам эту крылатую ракету на специальном брифинге, однако представители США и других государств — членов НАТО отказались на нём присутствовать.

Андрей Кошкин считает, что сейчас Вашингтон намерен разрушить последние механизмы по контролю за распространением стратегических вооружений, в том числе и договор СНВ-III.

Также по теме «Повлияет на международную стабильность»: почему США настаивают на участии Китая в переговорах о ДСНВ Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай не намерен принимать участие в...

«Для того чтобы оправдать свои действия, обвиняют во всём РФ. Даже союзники США в Европе, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из ДРСМД, обеспокоились тем, что тот не защищает их. Тогда же была придумана уловка в виде двухмесячного срока, в течение которого Россия должна доказать, что она не нарушает договор», — напомнил политолог.

Новые заявления Маршалла Биллингсли по поводу «вины» России в демонтаже ДРСМД можно расценить только как конъюнктурную попытку обосновать давление на Москву, отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

«На самом деле российская сторона сделала всё для того, чтобы сохранить ДРСМД, даже предоставила свои ракеты для изучения. Однако страны — члены НАТО проигнорировали этот шаг, потому что США нужен был повод для выхода из этого договора», — подчеркнул эксперт.

То, что этот документ в своё время удалось подписать и он просуществовал более 30 лет, Юрий Кнутов считает заслугой СССР и его правопреемницы — Российской Федерации.