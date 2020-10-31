Посольство России призвало США задуматься над предложением по РСМД

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Посольство России в Вашингтоне призвало США задуматься над предложением российского президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности.
Посольство России призвало США задуматься над предложением по РСМД
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Никто не хочет ещё одного ракетного кризиса. Предложения президента Путина предусматривают компромиссные подходы на благо всех государств. Мы предлагаем, чтобы наши американские партнёры уделили им серьёзное внимание», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США не нагнетать гонку ракетных вооружений и заявил о готовности Москвы к совместным усилиям по деэскалации обстановки в Европе.

26 октября российский лидер заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.

МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента о ракетах средней и меньшей дальности.

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