МИД призвал страны НАТО внимательно изучить предложение Путина об РСМД

МИД России призвал страны НАТО внимательно изучить предложение российского президента Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности.

«Призываем для начала хотя бы внимательно изучить и проанализировать российскую инициативу. Готовы разъяснять наши предложения», — говорится в комментарии.

Как отмечается, Москва открыта к конструктивной работе по минимизации негативных последствий развала ДРСМД на основе принципов равной и неделимой безопасности и сбалансированного учёта интересов сторон.

Ведомство обратило внимание на заявление официального представителя МИД ФРГ о том, что Россия «сама вышла» из договора.

В МИД подчеркнули, что говорить так «абсолютно некорректно»: «из договора в одностороннем порядке вышли как раз США, в результате чего он прекратил своё действие».

Ранее Путин заявил, что Россия готова не предпринимать развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны Североатлантического альянса.