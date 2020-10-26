«Незаметен и почти неуязвим»: как проходит модернизация российского бомбардировщика Ту-160М2

Стратегические бомбардировщики Ту-160М2 получат усовершенствованные двигатели НК-32 серии 2. Об этом сообщил начальник военного представительства Минобороны РФ на самарском предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов», входящем в госкорпорацию «Ростех». Новые двигатели увеличат дальность полёта самолётов Ту-160 не менее чем на 1 тыс. км, при этом они будут более экономичными.

Дальность модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 увеличится более чем на 1 тыс. км после установки нового двигателя. Об этом сообщил Алексей Волков, начальник военного представительства Минобороны РФ на самарском предприятии ПАО «ОДК-Кузнецов» (Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входит в госкорпорацию «Ростех». — RT).

«Свыше тысячи километров, а на особых режимах и более того», — сказал Волков в интервью телеканалу «Звезда».

Функционер оборонного ведомства также отметил, что двигатель стал более экономичным.

«Внутри в газовоздушном тракте очень много конструктивных изменений: в частности, изменилась геометрия лопаток профилей, материал из которого изготавливается, количество его на разных ступенях», — рассказал Волков.

Первая установочная партия двигателей НК-32 второй серии для модернизированных Ту-160М была поставлена ОДК в конце августа этого года. В пресс-службе предприятия отметили, что в ближайшие годы этот двигатель станет основным в номенклатуре новых изделий «ОДК-Кузнецов».

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В феврале замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе визита на предприятие отметил, что производство двигателей идёт по графику, а сами агрегаты обладают значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первой моделью.

«Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолёты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведённые в новом облике», — рассказал Криворучко.

Тогда же замглавы оборонного ведомства сообщил, что первый построенный с нуля стратегический бомбардировщик Ту-160М2 будет передан военным в 2023 году.

«Идёт строительство стратегического ракетоносца Ту-160М2. Первый его полёт запланирован на 2021 год, а поставки в соединения и части дальней авиации должны начаться в 2023 году. До 2027 года будет закуплено десять таких ракетоносцев», — сказал Криворучко.

Классический «стратег»

Разработка Ту-160 — сверхзвукового стратегического ракетоносца-бомбардировщика с изменяемой геометрией крыла — началась в КБ Туполева в 1975 году в ответ на появление у США межконтинентального сверхзвукового самолёта с изменяемой стреловидностью крыла Rockwell B-1 Lancer. Первый полёт советской машины состоялся в 1981-м, а с 1987 года Ту-160 начали поступать в войска.

Самолёт в основном предназначен для поражения особо важных целей в глубоком тылу потенциального противника или в удалённых районах боевых действий, в том числе с помощью ядерного оружия.

В 2018 году Минобороны РФ и «Туполев» подписали контракт на поставку в войска десяти самолётов, ознаменовавший собой возобновление производства Ту-160 после десятилетнего перерыва. В СМИ и открытых источниках используется номенклатура Ту-160М для обозначения самолётов, прошедших заводскую модернизацию, и Ту-160М2 — для новых самолётов, построенных с нуля.

Стратегический бомбардировщик Ту-160М

РИА Новости

© Виктор Толочко

Сконструированный с применением технических решений, использованных в бомбардировщике Ту-22М и пассажирском Ту-144, Ту-160 представляет собой тяжёлый моноплан с крылом большого удлинения и четырьмя реактивными двигателями. Револьверные пусковые установки позволяют самолёту нести до 12 крылатых ракет воздушного базирования, в том числе с ядерным боеприпасом.

Размах крыла в разных позициях стреловидности составляет от 35,6 до 55,7 м. Благодаря уникальной конструкции крыла самолёт может преодолевать рубежи ПВО противника на скорости до 2,2 тыс. км/ч. Самолёт способен выходить на сверхзвуковую скорость в режиме форсажа и удерживать её в течение 45 минут. Экипаж Ту-160 — четыре человека, боевая нагрузка — 40—45 т, дальность полёта — 13,5 тыс. км.

Как напомнил в разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов, сейчас Ту-160 проходит кардинальную модернизацию, поэтому в новой версии самолёта останется прежним лишь корпус.

«Двигатели, электроника, вооружение полностью изменятся. После модернизации машина будет отвечать всем требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня», — утверждает эксперт.

По его словам, так как новые двигатели повысят дальность полёта, это, в свою очередь, обеспечит живучесть стратегического бомбардировщика и эффективное поражение объектов в глубоком тылу.

«То, что самолёт сможет летать более чем на 1 тыс. км, означает, что будет способен подлететь к вероятному противнику, произвести пуск ракеты и целым и невредимым вернуться на базу. С учётом того, что Россия идёт по пути создания средств поражения, которые могут нанести неприемлемый ущерб даже при небольшом количестве используемых ударных средств, эта машина станет колоссальным сдерживающим фактором для вероятного противника», — рассуждает Кнутов.

Опасный Blackjack

Несмотря на то что Ту-160 был разработан более 40 лет назад, он до сих пор опережает по своим характеристикам многие зарубежные аналоги. Так, в марте 2020 года американское военно-политическое издание The National Interest опубликовало материал об этих машинах под названием «Российский Ту-160: самый большой, скоростной и тяжёлый бомбардировщик в истории».

© National Interest

«Самый быстрый из когда-либо созданных бомбардировщиков. Самый крупный из когда-либо созданных бомбардировщиков. Самый тяжёлый из когда-либо созданных бомбардировщиков. Все эти характеристики относятся к Ту-160 ОКБ Туполева, также известному как «Белый лебедь» (по кодификации НАТО: Blackjack — «Блэкджек»), давней советской авиаконструкторской разработке, которая с недавнего времени переживает второе рождение», — говорилось в материале.

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В свою очередь, специализированное американское издание Aviation Week назвало Ту-160 «самым опасным российским военным самолётом».

Кроме того, в прошлом году, составляя рейтинг лучших советских и российских самолётов, The National Interest описал его как «настоящий монстр авиастроения, на счету которого несколько мировых рекордов».

«Он развивает максимальную скорость 2,05 Маха. В отличие от B-1 Lancer, Ту-160, скорее, применяется вне зоны действия средств поражения противника, чем используется как традиционный бомбардировщик, хотя его огромные грузовые отсеки позволяют нести до 40 т полезной нагрузки и доставлять обычные, высокоточные и ядерные боеприпасы», — отмечали американские эксперты.

Запад высоко оценивает российский самолёт и при этом относится к нему с опаской, поскольку бомбардировщик обладает высоким техническим потенциалом, считает Юрий Кнутов.

«Российские строители разработали мощнейший комплекс радиоэлектронных помех, благодаря которому российский бомбардировщик незаметен и почти неуязвим для средств поражения авиации и ЗРК НАТО. Несомненно, эти самолёты после модернизации укрепят обороноспособность и безопасность России», — говорит Кнутов.

Появление нового мощного двигателя позволит значительно увеличить дальность боевого воздействия на возможного противника, отметил в разговоре с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец.

«Модернизированный бомбардировщик будет способен поразить противника, который будет находиться на приличном удалении, и вернуться невредимым назад», — подчеркнул он.

Новые двигатели и бортовое оборудование реализуют модернизационный потенциал Ту-160 и обеспечат его продолжительное использование ВКС России, уверен эксперт.