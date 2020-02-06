Новые возможности: какими будут российские ударные и разведывательные БПЛА «Альтиус» и «Форпост»

Минобороны России и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) заключили контракт на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ». Об этом во время визита на предприятие сообщил замглавы военного ведомства Алексей Криворучко. Кроме того, УЗГА поставит в Вооружённые силы РФ десять разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотными летательными аппаратами «Форпост-Р». Также в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку ещё 18 этих комплексов. Эксперты отмечают, что новые российские БПЛА по своим характеристикам способны конкурировать с западными аналогами.

Российское оборонное ведомство и Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) подписали контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ». Об этом во время визита на предприятие сообщил журналистам замминистра обороны Алексей Криворучко.

«В декабре прошлого года мы заключили госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ «Альтиус-РУ» по созданию разведывательно-ударного комплекса с беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полёта нового поколения, оснащённого комплексом средств спутниковой связи, элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами», — сказал замминистра.

Криворучко посетил УЗГА в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, новые заказы на изготовление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пойдут на пользу как военному ведомству, так и авиастроительному предприятию.

«Новые контракты по БПЛА для Минобороны России — несомненно, хорошее решение, поскольку этот завод имеет большой опыт по производству таких беспилотников и сможет выполнить их в срок. Это также положительно повлияет и на работу Уральского завода гражданской авиации, который сможет получить прибыль на военных заказах», — пояснил эксперт.

Тяжёлый «Альтиус»

«Альтиус-РУ» является финальной версией БПЛА, который создавался в рамках проекта «Альтаир» с 2011 года. На заключительной стадии разработки аппарат назывался «Альтиус-У». Работы над этим новейшим российским турбовинтовым беспилотником большой дальности были переданы от ОКБ им. Симонова в УЗГА в 2019 году. Комплекс «Альтиус-РУ» — окончательный вариант аппарата, который был утверждён после испытания ряда прототипов.

Беспилотный летательный аппарат «Альтиус-У»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Одной из главных особенностей этого БПЛА является наличие спутникового канала связи, что делает радиус его применения «практически неограниченным».

Аппарат оборудован инерциальной навигационной системой СП-2, которая снижает возможность его обнаружения в полёте и обеспечивает дополнительную устойчивость к наводимым помехам. «Альтиус-РУ» способен нести до тонны полезного груза — это позволяет использовать БПЛА как ударный беспилотник.

По словам Виктора Литовкина, современный театр военных действий невозможно представить без широкого использования различных БПЛА, интегрированного в работу военных соединений.

«Беспилотники проводят разведку, находят важные цели, которые необходимо поразить, в том числе пункты управления, радиолокационные станции, базы. Ударно-разведывательные беспилотники позволяют сохранить человеческие жизни, уберечь их от риска. Несомненно, с помощью их российская армия сможет более эффективно осуществлять разведку, наблюдение, поражать цели», — отметил эксперт.

Обновлённый «Форпост»

Во время визита на УЗГА замглавы Минобороны России Алексей Криворучко также сообщил, что предприятие поставит в Вооружённые силы России 10 разведывательных комплексов с обновлёнными беспилотниками «Форпост-Р».

Беспилотник «Форпост-Р»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

«В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку десяти комплексов с БЛА «Форпост-Р», — напомнил Криворучко.

Замминистра отметил, что в 2020 году Минобороны планирует подписать контракт на поставку ещё 18 таких комплексов. Летом 2019 года оборонное ведомство России сообщило, что беспилотник начнёт поступать в войска с 2020 года.

«Комплекс получил новые возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств», — отмечают в Министерстве обороны РФ.

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Новая помехоустойчивая радиолиния «Форпоста-Р» позволила увеличить радиус применения беспилотника на 100 км. Аппарат снабжён повышенной защитой от иностранных средств радиоэлектронной борьбы. Также «Форпост-Р» оснащён современным отечественным двигателем АПД-85. Масса одного аппарата составляет 500 кг при полезной нагрузке в 100 кг и запасе топлива в 99 кг. Беспилотник может развивать максимальную скорость до 200 км в час и вести разведку с высоты 6 тыс. м в течение 18 часов.

Стоит отметить, что сам разведывательный комплекс «Форпост» включает в себя три БПЛА и наземную станцию управления ими.

На сегодня комплекс «Форпост» положительно зарекомендовал себя в поле и успешно применялся в ходе войсковой операции ВКС РФ в Сирии для скрытого наблюдения и контроля ударов по позициям террористов.

В настоящее время «Форпосты» используются для патрулирования черноморского побережья.

Обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко в разговоре с RT отметил, что средние и тяжёлые беспилотники, такие как «Форпост», при желании могут быть модифицированы и смогут выполнять ударные функции.

«БПЛА классифицируются по своей лётной массе — среди них выделяют лёгкие, сверхлёгкие, средние и тяжёлые. Лёгкие и сверхлёгкие, такие как квадрокоптеры, выполняют только разведывательные функции. Ударные функции могут выполнять как средние, так и тяжёлые машины. Беспилотник может иметь двойную функцию: нести на себе как разведывательную аппаратуру, так и ударное вооружение в виде управляемых бомб и ракет. Однако это должна позволять его лётная масса», — пояснил военный эксперт.

По словам Дмитрия Дрозденко, применение этих машин расширяет спектр не только разведывательных, но и ударных функций на всех уровнях современного войскового взаимодействия.