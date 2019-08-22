Беспилотник «Форпост-Р» начнёт поступать военным с 2020 года

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Новый беспилотный летательный аппарат «Форпост-Р» начнёт поступать в российские войска с 2020 года.
Беспилотник «Форпост-Р» начнёт поступать военным с 2020 года
  • © Минобороны России / YouTube

«Завершаются испытания нового беспилотного комплекса «Форпост-Р». С 2020 года в рамках заключённого контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнётся его серийная поставка в войска», — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно сообщению военного ведомства, от предыдущей версии в новом беспилотнике остались только внешние обводы.

Отмечается, что новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств. Масса беспилотника составляет 500 кг. Продолжительность полёта — 18 часов, высота — до 6 тыс. метров.

Ранее сообщалось, что на одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошёл первый полёт разведывательного беспилотника «Альтиус-У». 

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