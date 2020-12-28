Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Как пишет РИА Новости, на снимке показан летательный аппарат, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.
В календаре Минобороны России также представлены фото тяжёлого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», БМП «Армата» и другой современной техники.
Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии.