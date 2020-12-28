Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Минобороны России опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.

Как пишет РИА Новости, на снимке показан летательный аппарат, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.

В календаре Минобороны России также представлены фото тяжёлого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», БМП «Армата» и другой современной техники.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии.