Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

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Минобороны России опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте.
Минобороны показало беспилотник «Орион» в ударном варианте
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как пишет РИА Новости, на снимке показан летательный аппарат, созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20.

В календаре Минобороны России также представлены фото тяжёлого ударного беспилотника «Охотник» и истребителя пятого поколения Су-57, подлодки класса «Борей», БМП «Армата» и другой современной техники.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии.

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