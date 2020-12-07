В Сирии успешно применили боевые беспилотники «Калашникова»

Беспилотники концерна «Калашников» хорошо себя показали во время боевых действий в Сирии, рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Беспилотники «Калашникова» участвовали в боевых действиях в Сирии. Они хорошо себя зарекомендовали, Минобороны с удовольствием их приобретает», — цитирует его ТАСС.

Чемезов отметил, что речь идёт не только о разведывательных БПЛА, но и о боевых.

В апреле министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Россия уже получила предварительные заявки на экспорт танка на платформе «Армата». Он добавил, что техника прошла испытания в Сирии.