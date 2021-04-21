МИД Турции: продажа беспилотников Украине не направлена против России

Продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Украине не направлена против России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продаём беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка с Украиной не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Habertürk.

Чавушоглу отметил, что у Анкары хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом.

«Путём конфликта и вооружённого противостояния проблема не решится. Мы призываем к дипломатическому решению», — добавил турецкий министр.

Ранее компания-производитель БПЛА Baykar сообщила, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.