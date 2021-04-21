МИД Турции: продажа беспилотников Украине не направлена против России

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Продажа турецких боевых беспилотных летательных аппаратов Украине не направлена против России. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
МИД Турции: продажа беспилотников Украине не направлена против России
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«Мы продаём беспилотники тому, кто это запрашивает, у нас нет никаких предварительных условий. Эта сделка с Украиной не направлена против России. Если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала Habertürk.

Чавушоглу отметил, что у Анкары хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом.

«Путём конфликта и вооружённого противостояния проблема не решится. Мы призываем к дипломатическому решению», — добавил турецкий министр.

Ранее компания-производитель БПЛА Baykar сообщила, что Украина уже купила турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

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