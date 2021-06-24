«В случае войны»: зачем Минкульт Украины выпустил брошюру о противостоянии «российской агрессии»

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте Украины представил брошюру «В случае чрезвычайной ситуации или войны» с практическими советами по поводу противостояния «российской агрессии». Глава центра Любовь Цыбульская заявила, что идея о создании такого пособия возникла после апрельской «эскалации» на границе. В нём даются советы на случай чрезвычайных ситуаций, обстрелов, а также предостережения от воздействия «российской дезинформации». Эксперты отмечают, что Минкульт Украины, пытаясь мобилизовать патриотические чувства, занимается военной пропагандой.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины представил информационную брошюру с советами на случай военной агрессии со стороны России. Презентация пособия под названием «В случае чрезвычайной ситуации или войны» прошла 23 июня в Киеве при участии главы центра Любови Цыбульской.

Она заявила, что брошюру было решено создать после «эскалации» ситуации на границе с Россией. По словам Цибульской, Россия во время этого «обострения» якобы показала, как она «работает с населением, пытаясь запугать его и деморализовать».

Стоит отметить, что под «эскалацией» в Киеве, вероятно, подразумевают апрельские учения ВС РФ в Южном и Западном военных округах. Украина, США и страны Европы обвиняли Россию в том, что она якобы стягивает военные соединения к границам Украины, а также в Крым для последующих боевых действий или вторжения.

При этом перед началом российских учений Киев активно концентрировал ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, спровоцировав обострение конфликта.

Презентуя брошюру, Цыбульская сообщила, что при её подготовке за основу было взято схожее пособие из Швеции. Речь идёт о листовке «Если случится война или чрезвычайное происшествие», которую шведские власти разослали своим гражданам в 2018 году. До этого подобные материалы распространялись в Швеции в период холодной войны.

Обложка шведской брошюры «Если случится война или чрезвычайное происшествие»

© dinsakerhet.se

«Мы взяли за образец шведскую брошюру, которая является чрезвычайно короткой, но содержит практические советы. Эту брошюру очень легко и быстро можно прочитать в момент непосредственной угрозы. Она содержит советы о том, как подготовить свой дом, что делать во время артобстрелов, во время обстрелов из стрелкового оружия. Наибольшей ценностью этой брошюры является то, что мы включили советы о том, как вести себя в информационном поле и противостоять дезинформации», — заявила Любовь Цыбульская.

Она сообщила, что брошюра была подготовлена при участии Минобороны, аппарата главнокомандующего Вооружёнными силами Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также общественных организаций.

По словам главы Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это пособие будет распространяться в интернете и в печатном виде на украинском, крымскотатарском, английском и русском языках.

«Мы напечатаем около 100 тыс. экземпляров, и в первую очередь мы будем её распространять в южных и восточных областях Украины», — подчеркнула Цибульская.

Она добавила, что наибольшей ценностью пособия является включение в него советов по поведению в «информационном поле». Цибульская заявила, что центр также подготовит пособие для журналистов по освещению вооружённого конфликта на востоке Украины, чтобы они не транслировали «российскую пропаганду».

Источник RT в пропрезидентской партии «Слуга народа» считает, что Минкульт занимается самодеятельностью с сомнительной пользой.

Разворот украинской брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны»

© mkip.gov.ua

«Что даст гражданскому населению эта книжечка низкого качества? В Министерстве культуры решили напечатать макулатуру, потратив дефицитные бюджетные средства. В этом вся Украина — все занимаются не деятельностью, а имитируют работу», — отметил представитель «Слуги народа».

Пособие от Минкульта Украины «В случае чрезвычайной ситуации или войны» открывается вступительным словом, в котором утверждается, что Киев «противостоит российской агрессии уже более семи лет».

Украинские военные в Донбассе

AFP

© Anatolii Stepanov

Как отмечается в брошюре, хотя на Украине знают, «что в критический момент смогут дать достойный отпор агрессору», нужно быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Полезные советы

Далее сдедует перечень стандартных советов для подготовки к режиму чрезвычайной ситуации. Авторы рекомендуют гражданам сделать запас продовольствия и питьевой воды, а также предлагают задуматься о том, как отапливать помещения в случае отключения централизованного отопления.

Рекомендуется проверить аптечку, заготовить средства пожаротушения, средства для освещения при отключении энергоснабжения. Читателям брошюры рекомендуют подготовить частный транспорт и необходимые вещи на случай «эвакуации».

Кроме того, в брошюре содержатся советы для граждан, оказавшихся в зоне боевых действий: сохранять спокойствие, быть внимательными и «не реагировать на возможные провокации».

Отмечается, что лучше не сообщать о своих планах малознакомым людям, сократить количество поездок и избегать мест скопления людей.

«Не встревайте в споры с незнакомыми людьми — это поможет избежать возможных провокаций», — подчёркивают авторы.

Попавшим под обстрел нужно найти ближайшее укрытие, канаву или окоп и оставаться в нём некоторое время.

В брошюре есть и раздел, посвящённый тому, как не стать жертвой дезинформации, в котором в виде главного врага выводится Россия.

Разворот украинской брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны»

© mkip.gov.ua

«Агрессивные действия со стороны России имеют целью дестабилизировать наше общество и дискредитировать руководство страны, заставить нас сомневаться в своих силах и готовности защищаться... Лучшая почва для враждебных операций влияния — страх, паника, дезориентация», — предупреждают составители пособия.

Для борьбы с дезинформацией предлагается «соблюдать базовые правила информационной гигиены». В разделе содержатся тезисы, которые нужно усвоить читателям.

«Украина защищается и продолжает борьбу за свою территорию. Если вы слышите противоположное — это неправда. Вас хотят деморализовать... Украина ведёт оборонительную войну на своей территории. Сообщение о якобы обстрелах мирного населения украинскими военными — неправда. Враг хочет подорвать ваше доверие к собственным защитникам», — говорится в тексте.

Источник RT в Минобороны Украины скептически отнёсся к выпуску пособия с подобными советами.

«Украинские чиновники не дают населению скучать... Теперь вот печатают странную брошюру. Представьте реакцию пожилых людей где-то в глубинке Одесской области. В книжке же прямо написано, что нужно собрать тревожный чемоданчик с деньгами, документами и тёплой одеждой, никому не верить (везде пропаганда) и в буквальном смысле сидеть в подвале. Кроме инфаркта такая информация ни к чему не может привести», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Батькивщина» заявил, что не понимает, какую цель преследовали составители и издатели этого материала.

«Понятно, что её просто перепечатали с аналога, но зачем — не очень понятно. Чего добиваются чиновники? Чтобы люди собрали вещи и уехали в Польшу? Что это за жизнь, если дома нужно хранить тревожный чемодан и готовится к худшему? Зачем вообще вгонять в стресс миллионы людей? Видимо, всё для того, чтобы якобы показать Западу готовность к войне с Россией, и всё — ради очередного кредита. Кстати, брошюру печатают на русском. И тем самым чиновники признают, что украинский на востоке и на юге никто не понимает», — прокомментировал ситуацию представитель «Батькивщины».

Мотивы Киева

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, власти в Киеве используют любой повод, чтобы запугать население «российской агрессией».

Разворот украинской брошюры «В случае чрезвычайной ситуации или войны»

© mkip.gov.ua

«Сейчас пытаются представить, что Россия якобы ведёт против Украины войну во всех сферах, в том числе информационной, психологической. На деле подобный курс поспособствует тому, что Киев постепенно превратится в тоталитарное общество, в котором власть будет контролировать все сферы жизни. Любое инакомыслие в этом случае становится поводом для обвинения в предательстве или работе на врага и служит для контроля за обществом», — пояснил эксперт.

В свою очередь, утверждения авторов пособия о «самой сильной армии в Европе» являются попыткой пробудить патриотизм, а также способом самооправдания, демонстрацией того, что власть хоть чем-то занимается, делая «сильную армию», подчеркнул Неменский.

«Насколько она сильна по сравнению с другими армиями Европы, в том числе в вопросе морального состояния войск, довольно трудно судить. При этом власти Украины могут утверждать что угодно», — заметил политолог.

Украинская машина пропаганды, частью которой является Минкульт, занимается организацией очередной информационной атаки на Россию, отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Это стандартное поведение постмайданной украинской власти, которая регулярно формирует сигналы, призванные мобилизовать патриотические чувства в обществе. В данном случае наблюдается подмена понятий в духе Джорджа Оруэлла, поскольку фактически Минкульт Украины, который должен заботиться о развитии культурного потенциала государства и быть мостом, соединяющим народы, занимается сугубо военно-пропагандисткой риторикой», — резюмировал эксперт.