«Прекращение любых дипломатических отношений»: почему Украина предъявляет новые претензии к Белоруссии

В базе Верховной рады появился законопроект о прекращении дипломатических отношений между Киевом и Минском. Согласно документу, контакты с белорусскими властями допускаются только по вопросам «беженцев и политзаключённых». Ранее один из авторов инициативы — депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко — призвал возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко из-за допроса Романа Протасевича правоохранителями ЛНР. Кроме того, украинские власти раскритиковали Минск за намеченные на сентябрь масштабные учения с ВС России. По мнению экспертов, на Украине наблюдается очередной виток антибелорусских настроений на фоне попыток Запада усилить давление на Лукашенко. Впрочем, политологи сомневаются, что Киев решится на разрыв дипотношений с Минском, из-за риска существенных имиджевых и экономических потерь.

Группа депутатов от партий «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о «прекращении любых дипломатических отношений» между Киевом и Минском за исключением вопросов, которые касаются «беженцев и политзаключённых». Об этом говорится в материалах украинского парламента.

Полный текст документа опубликовал на своей странице в Facebook один из авторов инициативы, депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко. В нём сообщается, что Киев отказывается признавать итоги прошедших в августе прошлого года президентских выборов и осуждает насилие в отношении протестующих.

Помимо этого, утверждается, что «белорусский режим» якобы представляет угрозу для международной безопасности по причине взаимодействия «с террористическими организациями на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«Украина должна полностью прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко и официально не признать его президентом Беларуси… Наше государство должно прекратить двузначные отношения с режимом Лукашенко», — написал в комментарии к законопроекту Гончаренко.

Напомним, 16 июня он направил депутатское обращение генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой возбудить уголовное дело против президента Белоруссии «за сотрудничество с террористами».

«Де-факто это значит, что Александр Лукашенко, захвативший и удерживающий власть в Беларуси, признал террористические «республики». Наша реакция должна быть острой и понятной. Это посягательство на нашу территориальную целостность!» — утверждает Гончаренко.

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Основанием для уголовного преследования Александра Лукашенко, как считает украинский депутат, должны стать следственные действия, которые с разрешения Минска провели правоохранительные органы Луганской народной республики в отношении Романа Протасевича, основателя Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским. — RT). Задержанный в конце мая Протасевич принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов».

16 июня МИД Украины осудил Минск за разрешение на следственные действия, которые провели представители ЛНР в отношении Протасевича. Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» спикер Министерства иностранных дел республики Олег Николенко, Киев учтёт этот инцидент «при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности».

«Сообщение о проведении следственных действий в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчинённым ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность... По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям за официальными объясненими», — цитирует Николенко агентство.

«Очередной виток обострения»

Как констатировал источник RT в Верховной раде, в настоящее время официальный Киев действительно захлестнула новая волна претензий к Минску. По его словам, Украина стремится действовать в фарватере политики западных стран, которые наращивают давление на белорусские власти.

«В Раде уже давно задумались о том, чтобы расторгнуть все отношения с Беларусью, и то, что сейчас происходит, это, несомненно, очередной виток обострения. Инициатива исходит от националистов. Их интересы совпадают с интересами властей, которые таким образом стремятся продемонстрировать Западу «заботу» о демократических ценностях», — говорит депутат.

Отметим, 18 июня в интервью «Цензор.НЕТ»* заместитель председателя Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе заявил, что правоохранители продолжают проверять так называемый белорусский след в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Место взрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета

Reuters

© Valentyn Ogirenko/File

В частности, ведомство направило запросы в США, Литву, Белоруссию и РФ, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Правда, в чём суть этих запросов, Цуцкиридзе не уточнил.

Напомним, что гипотеза о причастности Минска базируется на записях, которые попали в СМИ через бывшего белорусского спецназовца, оппозиционера Игоря Макара. Экс-сотрудник спецподразделения утверждает, что на них должностные лица КГБ Беларуси обсуждают планы устранения противников Лукашенко, включая Шеремета. Однако на сегодняшний день не удалось установить ни подлинность плёнок, ни личности людей, чьи голоса на них записаны.

Как отмечают эксперты, после инцидента с задержанием Протасевича украинские власти постоянно пытаются найти новые поводы для претензий к Минску.

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Например, 17 июня в интервью YouTube-проекту «Ходят слухи» глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что представители Киева не собираются больше приезжать на переговоры по Донбассу в Минск.

Первый президент Украины подчеркнул, что украинская делегация может посетить столицу Белоруссии только после избрания нового главы государства.

«Ну нельзя, чтобы страна, где самопровозглашённый президент применяет репрессивные диктаторские методы управления... страна не может в данной ситуации быть площадкой (для переговоров. — RT)», — сказал Кравчук.

Также политик выразил недовольство предстоящими в сентябре российско-белорусскими стратегическими командно-штабными учениями «Запад-2021», которые пройдут на полигонах обеих стран.

«В сентябре будут проходить военные учения. И при таком скоплении российских войск здесь, в районе Донбасса и Крыма, учения могут быть с военной точки зрения непредсказуемыми и опасными для Украины. Мы должны быть готовы ко всему», — сказал Кравчук.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и украинский лидер Владимир Зеленский

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service/Handout

В беседе с RT преподаватель РАНХиГС Сергей Маргулис отметил, что на Украине серьёзно опасаются военно-политического сближения Москвы и Минска, хотя в немалой степени этому процессу способствовало поведение самого Киева.

«Украина в итоге получила углубление отношений между Россией и Белоруссией по всем направлениям, в том числе в военной сфере. Это взаимодействие, на мой взгляд, развивается очень эффективно», — сказал Маргулис.

Как подчеркнул, в свою очередь, источник RT в офисе президента Украины, логика политики Зеленского в том, чтобы не допустить сближения Москвы и Минска именно посредством усиления политического давления на «режим Лукашенко».

«Сближение Беларуси и России, естественно, вызывает большие опасения. Поэтому Украина предпочитает действовать на опережение — инициирует санкции, постоянно делает резкие заявления», — говорит украинский политик.

Риски и последствия

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в настоящее время тактика украинской дипломатии на белорусском направлении состоит в том, чтобы прежде всего поддерживать постоянные выпады Запада против Лукашенко.

В разговоре с RT эксперт подчеркнул, что в реальности Киев не готов разрывать дипломатические и экономические отношения с Белоруссией.

«В призывах, которые звучат последнее время на Украине, больше пропаганды, чем реального содержания. Такое ощущение, что эти предложения инициируются извне либо вызваны экзальтированностью украинских политиков, их некомпетентностью и зашкаливающим уровнем радикализма», — рассуждает Оленченко.

По его словам, поведение Киева в отношении Минска противоречит интересам и потребностям Украины. По прогнозу Оленченко, дальнейшая деградация украино-белорусских отношений может привести к «драматическим последствиям» для Киева.

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С точки зрения источника RT в партии «Батькивщина», самым чувствительным «ответным ударом» для Украины может стать фактическое признание Минском суверенитета самопровозглашённых народных республик. По мнению депутата, разрешив правоохранителям ЛНР допросить Протасевича, белорусские власти сделали шаг в этом направлении.

«В политическом плане обострение отношений с Белоруссией только вредит Украине. Нельзя исключать, что Минск может пойти на признание ДНР и ЛНР и ужесточить правила въезда для украинцев в ответ на запрет летать через Белоруссию. Украинское руководство создаёт проблемы на ровном месте», — посетовал собеседник RT.

Сергей Маргулис, напротив, полагает, что главные неприятности ожидают Киев в сфере экономики. Эксперт напомнил о значительной зависимости Украины от поставок нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

«Белоруссия — один из ведущих торговых партнёров Украины. Если Минск начнёт сворачивать экономические отношения, то это априори приведёт к крайне негативным последствиям для Киева, в частности для топливно-энергетического сектора. Ведь основной проблемой Украины является зависимость от импорта нефтепродуктов из Белоруссии», — пояснил Маргулис.

По его мнению, следуя в русле западной политики, Украина загоняет в тупик некогда взаимовыгодные отношения с ещё одним государством СНГ, помимо Российской Федерации.

«Прямой разрыв дипломатических отношений с Белоруссией вряд ли возможен. Тем более Украина не пошла на это с Россией. И причинами тому служит понимание катастрофического характера сопутствующих рисков и последствий», — подытожил Маргулис.

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