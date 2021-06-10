В Швеции подняли вопрос о поддержке «демократической оппозиции» Белоруссии

Депутат шведского парламента (риксдага) Хокан Свеннелинг обратился к главе МИД страны Анн Линде с вопросом о том, намерена ли глава внешнеполитического ведомства принять какие-либо меры для поддержки «демократической оппозиции» Белоруссии. С соответствующим документом, направленным парламентарием министру, ознакомился RT.

В своём обращении Свеннелинг отметил, что выборы главы государства, которые проводятся в Белоруссии с 1994 года — «с момента прихода Александра Лукашенко к власти», не являются «ни свободными, ни справедливыми».

«Уже почти 20 лет Евросоюз и США сохраняют санкционный режим против Белоруссии в связи с широко распространёнными нарушениями прав человека», — считает Свеннелинг.

Так, говоря о выборах, депутат напомнил о состоявшемся в августе прошлого года голосовании, в ходе которого Лукашенко вновь был избран президентом страны, а «фальсификация выборов повлекла за собой массовые протесты, которые были жестоко подавлены режимом».

Кроме того, парламентарий не обошёл стороной и ситуацию с экстренной посадкой самолёта, летевшего из Греции в Литву, на борту которого находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Свеннелинг обратился к Линде с вопросом, какие действия предпринимает министр для того, чтобы Швеция «поддержала демократическую оппозицию Белоруссии».

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. Впоследствии стало известно, что сообщение о минировании было ложным.

В самолёте находился Роман Протасевич. После приземления борта журналист был задержан, позднее — арестован. Как сообщалось, власти республики обвиняют Протасевича в организации протестов и массовых беспорядков.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно данным ЦИК страны, Лукашенко одержал на них победу, набрав 80,1% голосов.

Позднее многие государства, в частности, США и некоторые члены ЕС заявили, что не признают итоги состоявшихся в республике выборов.