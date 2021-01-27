Шведский депутат поднял вопрос о поддержании «демократии» на Украине

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Ксения Калинкина
Член партии «Шведские демократы», депутат парламента страны Матс Нордберг обратился к министру иностранных дел королевства Анн Линде с вопросом, какие меры принимает шведское правительство, чтобы поддержать «демократию и верховенство права на Украине». Об этом говорится в соответствующем запросе парламентария, с текстом которого ознакомился RT.
Шведский депутат поднял вопрос о поддержании «демократии» на Украине
  • Reuters

Так, Нордберг напомнил о состоявшемся ранее рабочем визите Линде на Украину. «Шведские демократы» считают эту поездку министра значимой, добавил депутат.

В частности, Нордберг подчеркнул, как важно «поддерживать более позитивные тенденции» на Украине, ведь, по мнению парламентария, соседствующие с ней Белоруссия и Россия «всё больше отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых стран».

На этом фоне Нордберг поинтересовался у Линде, какие меры принимает шведское правительство для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать «содействие развитию принципа верховенства права и демократии на Украине».

Ранее Анн Линде в своём ответе на запросы членов риксдага (парламента Швеции) заявила, что считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины одним из наиболее явных вызовов европейской безопасности.

При этом министр добавила, что вопрос урегулирования украинского конфликта будет иметь первостепенное значение для Швеции в рамках работы в ОБСЕ, где в 2021 году Стокгольм занял место председателя.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

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