Шведский депутат поднял вопрос о поддержании «демократии» на Украине

Член партии «Шведские демократы», депутат парламента страны Матс Нордберг обратился к министру иностранных дел королевства Анн Линде с вопросом, какие меры принимает шведское правительство, чтобы поддержать «демократию и верховенство права на Украине». Об этом говорится в соответствующем запросе парламентария, с текстом которого ознакомился RT.

Так, Нордберг напомнил о состоявшемся ранее рабочем визите Линде на Украину. «Шведские демократы» считают эту поездку министра значимой, добавил депутат.



В частности, Нордберг подчеркнул, как важно «поддерживать более позитивные тенденции» на Украине, ведь, по мнению парламентария, соседствующие с ней Белоруссия и Россия «всё больше отклоняются от возможности развиваться по пути демократических и правовых стран».

На этом фоне Нордберг поинтересовался у Линде, какие меры принимает шведское правительство для того, чтобы и в дальнейшем поддерживать «содействие развитию принципа верховенства права и демократии на Украине».

Ранее Анн Линде в своём ответе на запросы членов риксдага (парламента Швеции) заявила, что считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины одним из наиболее явных вызовов европейской безопасности.

При этом министр добавила, что вопрос урегулирования украинского конфликта будет иметь первостепенное значение для Швеции в рамках работы в ОБСЕ, где в 2021 году Стокгольм занял место председателя.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.