Глава ОБСЕ посетит Украину с рабочим визитом 19—20 января
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
«Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчёркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году», — говорится в сообщении.
Линде проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой будут обсуждаться вопросы Донбасса, Крыма и поддержки деятельности ОБСЕ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что за исключением соблюдения режима тишины в Донбассе практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.