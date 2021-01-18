Глава ОБСЕ посетит Украину с рабочим визитом 19—20 января

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Глава МИД Швеции, действующий председатель ОБСЕ Анн Линде будет находиться на Украине с рабочим визитом 19—20 января. В его рамках она посетит линию соприкосновения в Донбассе.
Глава ОБСЕ посетит Украину с рабочим визитом 19—20 января
  • Reuters

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

«Именно Украина станет первой страной, которую Анн Линде посетит с визитом как председательствующая в ОБСЕ, что подчёркивает приоритетное значение нашего государства в повестке дня ОБСЕ в 2021 году», — говорится в сообщении.

Линде проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, в рамках которой будут обсуждаться вопросы Донбасса, Крыма и поддержки деятельности ОБСЕ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что за исключением соблюдения режима тишины в Донбассе практически отсутствует прогресс в мирном урегулировании.

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