Зеленский заявил об отсутствии прогресса по Донбассу
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«Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования», — говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.
Как отмечается, Зеленский подчеркнул, что Киев выполнил все договорённости, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года.
Стороны признали, что переговоры политических советников в нормандском формате 12 января в Берлине были непростыми, но конструктивными.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но похвастаться результатом, по его мнению, нельзя.