Козак рассказал о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»

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Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о встрече политсоветников «нормандской четвёрки» в Берлине.
Козак рассказал о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»
  • AFP
  • © Tobias SCHWARZ

«К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча», — цитирует РИА Новости Козака.

По его словам, «это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего по политической составляющей».

Козак отметил, что «найти окончательные решения не удалось».

Замглавы администрации президента рассказал, что стороны подготовили «новые принципы и подходы» к реализации направлений дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы.

Он заявил, что российская делегация считает встречу «полезной», стороны обменялись подходами, «но окончательных решений пока нет».

Ранее сообщалось, что Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников в нормандском формате по Украине.

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