Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате

Короткая ссылка
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата по Украине. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.
Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате
  • © РИА Новости / Екатерина Штукина

«Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата», — цитирует ведомство РИА Новости.

В сентябре 2020 года политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины.

При этом, как отметил тогда Козак, прорыва достигнуто не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить