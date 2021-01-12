Козак прибыл в Берлин на встречу советников в нормандском формате

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата по Украине. Об этом сообщили в посольстве России в ФРГ.

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«Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл с рабочей поездкой в Берлин для участия во встрече политических советников нормандского формата», — цитирует ведомство РИА Новости. В сентябре 2020 года политические советники лидеров стран «нормандской четвёрки» в Берлине обменялись мнениями по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. При этом, как отметил тогда Козак, прорыва достигнуто не было.