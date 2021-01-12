В офисе Зеленского оценили встречу советников в нормандском формате

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Переговоры политических советников в нормандском формате в Берлине были непростыми, но конструктивными, заявил по итогам встречи офис президента Украины Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского оценили встречу советников в нормандском формате
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«Стороны коснулись всех вопросов повестки дня — от (вопросов) безопасности до гуманитарных. Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер», — говорится в сообщении на сайте.

Как сообщается, участники переговоров «отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе», а Киев акцентировал внимание «на необходимости усиления безопасной составляющей договорённостей».

Консультации длились шесть часов, следующие запланированы на 22 января, добавили в Киеве.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал встречу полезной, но похвастаться результатом, по его мнению, нельзя.

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