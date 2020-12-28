В Швеции считают «российскую агрессию» на Украине вызовом европейской безопасности

Глава МИД Швеции Анн Линде считает «российскую агрессию» на юго-востоке Украины, а также воссоединение Крыма с Россией наиболее явными вызовами европейской безопасности. Об этом говорится в ответе министра на запросы членов парламента страны.

«На данный момент российская агрессия на востоке Украины и незаконная аннексия Крымского полуострова — это наиболее явный вызов европейской системе безопасности», — уточнила Линде.

При этом она отметила, что вопрос урегулирования конфликта на Украине будет иметь первостепенное значение для Швеции в рамках работы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где в 2021 году Стокгольм займёт место председателя.

В то же время Линде сообщила о планах поддерживать переговоры по урегулированию конфликта в рамках нормандского формата и трёхсторонней контактной группы.

«Повышение уважения к европейской системе безопасности — наша приоритетная задача в рамках председательствования в ОБСЕ... Я собираюсь поддержать процесс урегулирования конфликта в нормандском формате и, в частности, в рамках трёхсторонней контактной группы... Особое внимание я собираюсь уделить мандату специальной миссии наблюдателей ОБСЕ», — заключила глава шведского внешнеполитического ведомства.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, состоявшегося на полуострове в 2014 году. Тогда подавляющая часть его жителей выступили за воссоединение с Россией.