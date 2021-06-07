В Белоруссии рассказали о намерении представить много «интересного» о работе NEXTA

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в скором времени будет представлено много «интересного» о работе признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Об этом она заявила РИА Новости.

«Всё тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и ещё много всего интересного. Чуть позже», — сказала Эйсмонт.

Таким образом она ответила на вопрос, готовы ли власти Белоруссии предоставить российской стороне дополнительную информацию по озвученным Протасевичем данным о финансировании канала или огласить её публично.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич или власти Белоруссии должны объяснить заявление о якобы финансировании данного ресурса бизнесменом из России и не играть в кошки-мышки в этом вопросе.

4 июня Протасевич рассказал в интервью ОНТ, что один из проектов этой группы Telegram-каналов NEXTA после выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.