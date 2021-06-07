Песков призвал не играть в кошки-мышки в вопросе финансирования NEXTA

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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич или власти Белоруссии должны объяснить заявление о якобы финансировании данного ресурса бизнесменом из России и не играть в кошки-мышки в этом вопросе.
Песков призвал не играть в кошки-мышки в вопросе финансирования NEXTA
  • РИА Новости

7 июня глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским.

«Во-первых, Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, это он (Протасевич) или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идёт речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть», — сказал Песков.

Он отметил, что так как «прозвучали такие претензии, такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение».

Ранее задержанный в Белоруссии Роман Протасевич рассказал в интервью белорусскому государственному телевидению, что белорусскую оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала.

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