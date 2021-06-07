Мазепин заявил, что он и его компании не финансировали Telegram-канал NEXTA

Глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским.

«Что касается главного вопроса — финансирования NEXTA. Не было сказано имён и фамилий, но были сказаны имена и факты — компания, в которой есть слово «Урал», компания, которая является конкурентом Гуцериева, и про встречи в Польше. Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название «Урал», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал», — цитирует РИА Новости Мазепина.

Ранее задержанный в Белоруссии Роман Протасевич рассказал в интервью белорусскому госТВ, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала.

Протасевич также рассказал, что один из проектов этой группы Telegram-каналов после выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.

В конце мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился Протасевич. Его задержали после приземления.