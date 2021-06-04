Протасевич рассказал, что канал NEXTA планировалось перевести на российскую тематику

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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал в интервью ОНТ, что один из проектов этой группы Telegram-каналов после выборов и протестов в Белоруссии планировалось перевести на российскую тематику.
Протасевич рассказал, что канал NEXTA планировалось перевести на российскую тематику
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«Я ушёл с проекта NEXTA в конце сентября… Ещё тогда обсуждалось, что после окончания активной фазы протеста канал NEXTA Live станет российским. И у меня это вызвало огромное возмущение, потому что с точки зрения медиа это самый большой актив», — сказал Протасевич.

По его словам, «шли разговоры о том, что, может, стоить создать отдельный канал по России».

«По сути, с точки зрения медиабизнеса в этом нет ничего удивительного… Но переводить самый главный канал — LIVE-канал — на российскую повестку? Для меня это до сих пор остаётся большой загадкой», — отметил он.

Ранее Протасевич заявил, что полностью сотрудничает со следствием и предоставляет уникальные факты, а в политику больше не хочет.

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