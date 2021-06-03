Протасевич заявил о полном сотрудничестве со следствием

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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в интервью ОНТ, что полностью сотрудничает со следствием и предоставляет уникальные факты, а в политику больше не хочет.
Протасевич заявил о полном сотрудничестве со следствием
  • Reuters

«Я и так сотрудничаю абсолютно полностью и открыто», — сказал Протасевич, отвечая на вопрос, будет ли он сотрудничать со следствием.

Он добавил, что «предоставляет множество уникальных фактов».

«Я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в какие-то эти грязные игры, разборки», — сказал он.

Также Роман Протасевич заявил, что признал вину в том, что публиковал призывы к акциям протеста после президентских выборов в республике.

Как отмечал белорусский лидер Александр Лукашенко, следствие по делам Протасевича и гражданки России Софьи Сапеги будет вестись в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился Протасевич. Его задержали после приземления.

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