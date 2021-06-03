Протасевич заявил, что признал вину в призывах к беспорядкам

Задержанный в аэропорту Минска основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил в интервью ОНТ, что признал вину в том, что публиковал призывы к акциям протеста после президентских выборов в республике.

«Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа. Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение… Я сразу признал свою вину по 342-й статье УК Белоруссии (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. — RT), организация массовых несанкционированных акций», — сказал Протасевич.

Он повторил, что в полном объёме признал свою вину по этой части.

Ранее в белорусском КГБ заявили, что Протасевич даёт признательные показания.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился Протасевич. Его задержали после приземления.