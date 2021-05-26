В КГБ Белоруссии рассказали о признательных показаниях Протасевича

Председатель белорусского КГБ Иван Тертел заявил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич даёт признательные показания.

Об этом сообщает БЕЛТА в своём Telegram-канале.

Как отметил Тертель, в связи с этим белорусской стороне «понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, некоторых других западных государствах и на Украине». По словам главы КГБ, соответствующие страны гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.



«Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он даёт показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии, механизмах её совершения, о стоящих за ними спецслужбах, политиках и организациях. Обещаю, в ближайшее время мы об этом подробно расскажем», — заявил он.

Ранее Тертел заявил, что Протасевич в качестве боевика-наёмника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.