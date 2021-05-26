В КГБ Белоруссии заявили об участии Протасевича в конфликте на Украине на стороне «Азова»

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Председатель белорусского КГБ Иван Тертел заявил, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в качестве боевика-наёмника участвовал в действиях батальона «Азов» на Украине.
В КГБ Белоруссии заявили об участии Протасевича в конфликте на Украине на стороне «Азова»
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА в своём Telegram-канале.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — рассказал он.

Тертел подчеркнул, что это не только данные КГБ и следствия, но «и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны».

«Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Белоруссии активно применял в отношении нашей страны. Являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей», — отметил глава КГБ.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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