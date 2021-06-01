Лукашенко: следствие по делам Протасевича и Сапеги проведут в Белоруссии
- РИА Новости
«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России (Владимиру Путину. — RT). Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться — встречайтесь. Это международная практика», — приводит БЕЛТА его слова.
Ранее председатель белорусского КГБ Иван Тертел заявил, что Протасевич даёт признательные показания.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился Протасевич. Его задержали после приземления.