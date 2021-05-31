Адвокат сообщил о подготовке СК Белоруссии обвинения Сапеге

Следственные органы Белоруссии намерены 31 мая предъявить обвинение россиянке Софье Сапеге, задержанной 23 мая в аэропорту Минска вместе с бывшим администратором экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем и впоследствии арестованной судом, сообщил один из её адвокатов, Александр Филанович.

«Сегодня, 31 мая, в 12:00 будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

28 мая суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание Софьи Сапеги.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.