Адвокат сообщил о подготовке СК Белоруссии обвинения Сапеге

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Следственные органы Белоруссии намерены 31 мая предъявить обвинение россиянке Софье Сапеге, задержанной 23 мая в аэропорту Минска вместе с бывшим администратором экстремистского Telegram-канала Романом Протасевичем и впоследствии арестованной судом, сообщил один из её адвокатов, Александр Филанович.
Адвокат сообщил о подготовке СК Белоруссии обвинения Сапеге
  • Reuters

«Сегодня, 31 мая, в 12:00 будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь», — цитирует его РИА Новости.

28 мая суд Партизанского района Минска отказался удовлетворить жалобу защиты на задержание Софьи Сапеги.

Россиянку подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Российская гражданка Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

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