Россиянка Софья Сапега задержана в Белоруссии на 72 часа по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных УК республики.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», — говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Отмечается, что по истечении этого срока в отношении неё будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

В МИД России добавили, что российский консул встретился с родителями Сапеги и порекомендовал им на случай необходимости адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.

Ранее Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка Софья Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что, кроме Софьи Сапеги, в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил.