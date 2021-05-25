Захарова заявила, что с рейса Ryanair, кроме Сапеги, никто из россиян не выходил

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook сообщила, что, кроме Софьи Сапеги, в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил.

«Второй день читаю про неких «четырёх российских граждан», которые якобы вышли в Минске из самолёта и не вернулись на борт», — написала Захарова.

Она рассказала, что «журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: «Петров и Боширов — это ясно. А остальные двое кто?»

«После подключения безотказной тяжёлой артиллерии в виде премьер-министра Чехии и подъедающейся на просторах ЕС «белорусской оппозиции», которые «с большой долей вероятности» уверовали в наличие четверых россиян, мне уже стало самой интересно», — заявила представитель МИД.

Она добавила, что, «кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции».

Ранее стало известно, что посольство России в Белоруссии получило от Минска уведомление о задержании российской гражданки Софьи Сапеги.

Европейский гуманитарный университет заявил, что российская гражданка Софья Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, задержана в Минске.

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.